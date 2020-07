Les dossiers des élèves de CAP coiffure et esthétique seront réexaminés la semaine prochaine

Réunis devant la préfecture, des élèves de CAP des filières coiffure et esthétique ont demandé l’aide du préfet de La Réunion, ce jeudi 30 juillet. Leurs diplômes ont été invalidés pour des vices de procédures. Leurs dossiers seront réexaminés la semaine prochaine.

LP / Hermione Razafinarivo / Rahabia Issa •