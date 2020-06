Emplois présumés fictifs au SDIS : Nassimah Dindar veut être jugée en métropole

Convoquée vendredi au tribunal correctionnel dans l’affaire des emplois présumés fictifs au SDIS, Nassimah Dindar et ses avocats demandent le dépaysement de l’affaire.



HA / Sufati Toumbou-Dany

Vers un nouveau renvoi de l’affaire

C’est ce vendredi 3 juillet que le procès de Nassimah Dindar, lié à l’emploi présumé d’une femme de ménage et d’un jardinier du Sdis (Service départemental d’incendie et de secours) pour ses besoins personnels, doit avoir lieu.On reproche à l’ancienne présidente du Conseil d’administration du Sdis des faits de « prise illégale d’intérêt » sur la période 2015 à 2018. Un dossier qui fait suite à deux rapports accablants de la Chambre régional des comptes sur la gestion du Sdis.Crise sanitaire oblige, l’affaire avait été renvoyée par le tribunal correctionnel le 3 avril dernier, et son examen risque à nouveau d’être reporté à la suite d’une requête déposée par les avocats de Nassimah Dindar, il y a une quinzaine de jours.Nassimah Dindar et ses conseils ont en effet écrit à Denis Chausserie-Laprée, le procureur général de la cour d’appel de La Réunion, pour que l’affaire soit dépaysée, selon le Journal de l’Ile.L’élue craint que les juges locaux ne soient influencés par la médiatisation des autres dossiers judiciaires en cours, à savoir l’enquête sur sa villa du Bas-de-la-Rivière ou encore celle sur ses revenus ouverte par le parquet national financier.Est également évoqué le passif de l’affaire du foyer de Terre-Rouge qui s’est soldée par une condamnation en première instance en 2016, puis une relaxe en appel l’année suivante, avant enfin un pourvoi en cassation formulé par le parquet général et finalement rejeté.Reste que Denis Chausserie-Laprée estime que cette demande de dépaysement ne se justifie pas et que les magistrats locaux sont à même d’examiner cette affaire d’emplois présumés fictifs de façon objective.Les avocats de Nassimah Dindar ont donc décidé de se tourner directement vers la chambre criminelle de la Cour de cassation pour obtenir gain de cause. Ces derniers demandent un nouveau renvoi de l’affaire en attendant la réponse des hauts magistrats.