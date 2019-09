Une journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites à La Réunion

Réactions des syndicats

Perturbation dans les écoles

© Stéphane Enilorac

© Stéphane Enilorac

Le projet de réforme

Un appel à la grève est lancé, ce mardi 24 septembre, contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Plusieurs centaines de manifestants défilent dans les rues de Saint-Denis ce matin. Le cortège est parti du petit marché, remonte la rue Maréchal Leclerc et il terminera sa marche devant la préfecture. A La Réunion, les syndicats CGTR, FO, ou encore FSU, sont mobilisés contre ce projet d'uniformiser les régimes de retraite en un système universel par points.Selon Yvan Hoarau, secrétaire général de la CGTR, "tous les travailleurs sont concernés". "Ce projet de réforme est une attaque globale qui vise toutes les catégories socio-professionnelles, poursuit-il. J’espère que cette manifestation en appellera d’autres. L’objectif est de faire reculer le gouvernement dans ses projets les plus sordides".Pour Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale de la FSU, "il est encore temps de renoncer pour que la raison l’emporte. Ce projet est mortifère et dangereux". Lucas Gobalou, secrétaire général de la région Océan Indien du syndicat Force Ouvrière demande "le retrait pur et simple du projet". "Aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue social", déplore-t-il.Outre la manifestation, le mouvement de grève impacte la fonction publique et de nombreuses écoles de l’île. Hier déjà, les mairies ont appelé les parents d’élèves à se renseigner sur la prise en charge des enfants dans les écoles. D’autres mobilisations ont déjà eu lieu à La Réunion contre ce projet de réforme des retraites. Lundi dernier, les avocats étaient en grève. A l’appel de FO samedi dernier, un rassemblement a eu lieu devant la préfecture de Saint-Denis. Dans l’hexagone aussi, la colère gronde. Après la RATP la semaine dernière, la SNCF est en grève ce matin. La réforme des régimes de retraites cristallise les mécontentements.Elle prévoit la disparition de tous les régimes spéciaux dont bénéficient certains fonctionnaires, les employés de plusieurs grandes entreprises publiques et une poignée d'autres professions, et leur remplacement par un système universel de retraite par points.