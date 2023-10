La 5ème édition de la nuit du Droit à La Réunion attise la curiosité des plus jeunes

La 5ème édition de la nuit du Droit a lieu ce mercredi 4 octobre à La Réunion. A l'occasion de cet évènement qui a pour objectif de faire découvrir le monde du Droit et ses métiers, des stands d’information et des ateliers ont été installés au tribunal judiciaire de Saint-Denis, ainsi qu'à l’université

HA / Hermione Razafinarivo •

Une scène de crime dans l'enceinte-même du palais de justice de Champ Fleuri, à Saint-Denis ! Tout est évidemment fictif mais la démonstration préparée par les gendarmes de la Section de recherches fait évidemment un carton parmi les nombreux jeunes venus sur place à l'occasion de la 5ème édition de la nuit du Droit à La Réunion.

Une scène de crime fictive dans l'enceinte du palais de justice de Champ Fleuri à l'occasion de la 5ème édition de la Nuit du Droit • ©Hermione Razafinarivo

Le pitch : le corps d’un homme poignardé par sa compagne est au sol et les techniciens, équipés notamment d'une combinaison de protection et d'un appareil photo, procèdent aux premières constatations d'usage. L'objectif est de montrer une partie de leur travail d'investigation aux étudiants en droit présents.

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :

La 6ème édition de la nuit du Droit se déroule ce mercredi

Stands d'information et ateliers pratiques

L'autre objectif, c'est bien sûr de susciter des vocations chez ces professionnels de demain. L'évènement vise en effet à faire découvrir le Droit et ses métiers. Des stands d’information et des ateliers ont été installés dans la salle des pas perdus du tribunal judiciaire, mais aussi à la faculté de Droit et d'Economie.

Parmi les partenaires, figurent également les avocats du barreau de Saint-Denis et de Saint-Pierre ou encore les magistrats de Champ Fleuri, de la Cour d'appel ou encore de la Chambre régionale des comptes.

Les jeunes réunionnais en première ligne pour la 6ème édition de la nuit du Droit à La Réunion • ©Hermione Razafinarivo

Conférence-débats à l'université du Moufia

Au programme notamment, la projection d'un film consacré à la Justice restaurative, cette nouvelle conception de la Justice qui consiste à faire dialoguer une victime et l'auteur d'une infraction, avec l'aide d'un médiateur neutre et formé.

Une conférence-débats doit également avoir lieu au niveau de l'amphithéâtre bioclimatique du Moufia. Elle permettra ainsi à des citoyens, et notamment à des étudiants, de rencontre des professionnels du Droit.