Le 14 juillet se prépare avec le retour de la parade militaire sur le Barachois à Saint-Denis

Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, la grande parade militaire du 14 juillet fera son retour sur le Barachois, à Saint-Denis, jeudi. Les défilés à pieds, motorisés, aérien et maritime se préparent.

Marcher au pas, tenir le rang et se mettre au garde à vous. A Saint-Denis, à la caserne Lambert, ce lundi 11 juillet, les répétitions s’enchaînent pour préparer le défilé du 14 juillet.

Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, la grande parade militaire va faire son retour sur le Barachois à Saint-Denis, jeudi.

Les répétitions du 14 juillet à Saint-Denis

Plus de 150 personnes dans le défilé

"On a reconstitué ici un mini-Barachois, explique le capitaine de vaisseau, Bruno Sciascia, adjoint interarmées du commandant supérieur des FAZOI. Pour le défilé, il y aura environ 150 hommes à pieds, personnels civils et militaires, et 100 personnes dans le défilé motorisé qui suivra. Il est donc nécessaire de s’entraîner de manière à ce que tout se passe pour le mieux jeudi". Le 14 juillet, le défilé aura lieu à 11 heures.

Synchronisation au sol, dans les airs et en mer

"Un défilé nécessite beaucoup de préparation, c’est une horlogerie, assure le capitaine de vaisseau, Bruno Sciascia, adjoint interarmées du commandant supérieur des FAZOI. Il faut synchroniser tous les mouvements à pieds et en véhicule, ainsi qu’un petit défilé aérien et maritime avec un bâtiment de la marine nationale qui sera au large du Barachois. Tout est minuté pour une synchronisation parfaite".

Les répétitions du 14 juillet à Saint-Denis

Le retour de la grande parade militaire sur le Barachois

Depuis 2019, il n’y a pas eu de défilé du 14 juillet sur le Barachois. "Il faut reprendre des habitudes, des unités sont plus entraînées et aguerries que d’autres, et il y a aussi du personnel civil qui défile", ajoute le capitaine de vaisseau Bruno Sciascia.

Dans les rangs, Maéva fera son premier défilé du 14 juillet sous les couleurs du service civique. "On s’entraine à la marche, au garde à vous et surtout à tenir les rangs, explique-t-elle. Marcher au pas c’est un rythme à prendre, ce n’est pas évident quand on n’est pas entraîné". Pour la jeune fille, c’est une "grande fierté" de défiler pour ce 14 juillet. Pour Thomas aussi, "c’est prestigieux et c’est un honneur de représenter le service civique".

Les répétitions du 14 juillet à Saint-Denis

Pas de Garden Party à la préfecture

Cette année à La Réunion, la fête nationale aura lieu avec un préfet sur le départ. Le représentant de l'Etat, Jacques Billant pourrait être appelé à d'autres fonctions dès ce mercredi en conseil des ministres. Son successeur devrait être nommé dans la foulée. Dans ces conditions, et aussi par souci de sobriété en cette période d'inflation, il n’y aura pas de Garden Party à la Préfecture cette année.

Les répétitions du 14 juillet à Saint-Denis

La ville de Saint-Denis en fête

En revanche, il y aura bien des festivités dans le chef-lieu. Elles se préparent. A la mi-journée, 900 familles seront invitées à un pique-nique, des concerts seront aussi organisés. La municipalité veut que ce jour soit "un jour de rassemblement citoyen, de vivre ensemble et surtout renouer avec la tradition républicaine". Des navettes seront mises en place pour faciliter l'accès au centre-ville.

