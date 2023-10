Le 69ème Relais pédestre de Saint-Denis rencontre une nouvelle fois un franc succès

Organisé par l'Office municipal des sports, le 69ème Relais pédestre de Saint-Denis a rassemblé plusieurs centaines de participants dans les rues de la capitale. Ces derniers étaient invités à porter un t-shirt rose dans le cadre de la mobilisation d'Octobre rose dans la lutte contre le cancer du sein.

HA / Alexandra Pech •

Le Relais pédestre de Saint-Denis s'est déroulé ce dimanche 8 octobre et pour cette 69ème édition, l'Office municipale des sports (OMS) a tenu à marquer son soutien en faveur de la lutte contre le cancer du sein avec l'évènement Octobre rose.

Qu'ils participent à pied ou sur des rollers, les personnes présentes étaient invités ce matin à porter symboliquement un t-shirt rose pour l'occasion. Le top départ a été donné devant l'ancien hôtel de ville du chef-lieu.

L'ambiance sur place avec notre journaliste Alexandra Pech :

A pied ou sur leurs rollers, les participants du relais ont joué le jeu dans une ambiance survoltée

Des participants déguisés

Et pour les cinq courses qui étaient au programme, la tradition a été respectée : le premier et le dernier de chaque équipe ont dû porter un déguisement. Une ambiance conviviale qui a attiré un public nombreux, comme pour chaque édition.

"C'est la plus ancienne course pédestre de l'île et peut-être même la plus ancienne manifestation sportive, a rappelé Jacky Lebon, le président de l'OMS de Saint-Denis. C'est toujours un rendez-vous populaire très attendu des Dionysiens et des Réunionnais en général".

"Un savant mélange de fête et de sport"

Le secret de ce succès qui se vérifie toujours ? "Il y a un savant mélange de fête, de bonne humeur et de convivialité, explique Jacky Lebon. C'est aussi un relais avec dix coureurs et ça met en place toute une solidarité et un esprit d'équipe, sans compter le côté sportif avec "la course des as" où les clubs d'athlétisme qui participent qui sont là pour la gagne".

L'évènement est l'occasion également de sensibiliser sur d'autres problématiques de santé, telle que le diabète, un véritable fléau à La Réunion. Une "caravane santé" était ainsi installé sur le site de la manifestation et le public avait par exemple la possibilité de tester son taux de glycémie.

Le 69ème Relais pédestre de Saint-Denis a rassemblé plusieurs centaines de participants dans les rues de la capitale • ©Alexandra Pech

Le 69ème Relais pédestre de Saint-Denis a rassemblé plusieurs centaines de participants dans les rues de la capitale • ©Alexandra Pech