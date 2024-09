Le téléphérique Papang fermé ce mercredi après-midi pour un spectaculaire exercice d’évacuation.

Ce mercredi 4 septembre, le téléphérique Papang sera fermé exceptionnellement l’après-midi. Un spectaculaire exercice d’évacuation sera mené par les pompiers, le Raid, le PGHM, le GRIMP, et les équipes techniques du téléphérique.

Les grimpeurs en exercice

La ligne de téléphérique reprendra normalement demain, jeudi 5 septembre, à 6 heures. Durant cette interruption, les différents services de secours de l’île (SDIS, GRIMP, Raid, PGHM) seront mobilisés pour réaliser cet exercice exceptionnel de secours et d’évacuation grandeur nature. Les équipes techniques de la ligne téléphérique Papang seront aussi à pied d’œuvre.

S’entraîner à secourir les passagers dans les cabines

"Tous les trois mois, nous fermons l’installation pour permettre aux organismes de l’Etat de s’entraîner pour une évacuation verticale en cas de grosse panne, si on ne parvient pas à remettre en route l’installation, explique Karine Henrotel, directrice générale de la société ETOI'L qui exploite le téléphérique. Le personnel des pompiers, du PGHM et du Raid viendrait vous chercher dans les cabines par le câble, donc ils ont besoin de s’entraîner régulièrement pour ne pas perdre leurs performances".

Dix jours de fermeture par an

Le téléphérique Papang doit répondre à un niveau d’exigence de sécurité. Les équipes de voltigeurs de La Réunion doivent donc pouvoir s’entrainer régulièrement à intervenir sur la ligne en cas d’incident. Ainsi, ils entretiennent leurs techniques et forment aussi les nouveaux coéquipiers.

"L’installation ferme environ dix jours par an pour la maintenance et la partie contrôle technique et on ferme aussi une demi-journée, comme aujourd’hui, pour un exercice d’évacuation", détaille Karine Henrotel, directrice générale de la société ETOI'L.

Environ 6 000 personnes par jour

Le téléphérique Papang transporte en moyenne 6 000 personnes par jour, et a déjà transporté plus de trois millions de voyageurs. Il est surtout fréquenté par les abonnés du réseau de transport Citalis, et les scolaires.

Prendre le bus en attendant

Durant l’arrêt exceptionnel de ce mercredi 4 septembre après-midi, les usagers de la ligne sont invités à emprunter le réseau de bus CITALIS pour se déplacer sur le secteur.

Les informations concernant les horaires et les lignes de bus sont accessibles depuis le site internet : www.citalis.re et par voie d’affichage dans les stations de téléphérique.