Messe du mercredi des Cendres : début du carême pour les catholiques

C’est le début du carême pour la communauté chrétienne de La Réunion, avec le mercredi des Cendres, 14 février 2024. Pendant 40 jours, les catholiques vont vivre pleinement leur foi jusqu’à Pâques. Très tôt, ce matin, les fidèles se sont réunis pour assister à la messe à l’église de la Trinité, à Saint-Denis.

Ce mercredi des Cendres est particulier cette année, il coïncide avec la fête des amoureux. Pour certains fidèles, la journée a débuté sous de bons auspices, avec la messe du mercredi des Cendres à l’église de la Trinité, à Saint-Denis.

Début du carême de 40 jours

La messe du mercredi des Cendres marque le début du carême pour la communauté chrétienne de l’île. Cette période de 40 jours qui précède le jour de Pâques est une période de prière, de pénitence et de partage. Les fidèles vivent leur foi et se préparent à la résurrection de Jésus.

“C’est une journée très importante pour moi. Le mercredi des Cendres, c’est une fête qu’un chrétien doit honorer. Aujourd’hui, c’est le début du carême, et j’ai ma propre façon de faire mon carême. En fait, c’est de la privation et beaucoup de changements. Le but c’est de changer positivement”, témoigne un fidèle. Les 40 jours du carême font écho aux 40 jours que Jésus a passés dans le désert, suite à son baptême.

Ce premier jour de carême est donc marqué par l’imposition des cendres. En effet, le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle pour rappeler la fragilité de l’homme et l’espérance en la miséricorde de Dieu.

La messe est “un moment de paix et de joie”

Les fidèles s’accordent à dire que la messe du mercredi des Cendres est “un moment de paix et de joie”.

Pour certains fidèles, c’est même l’une des messes les plus attendues de l’année. “C’est un moment marquant dans la vie d’un chrétien. Je vais à la messe tous les week-ends, mais ce mercredi-là, c’est l’un des jours les plus importants avec la messe de Pâques et la messe de Noël”, confie une dame.

“Je suis venue à la messe avant le travail. C’est un moment très important. J’ai perdu des proches l’an dernier, donc c’est un moyen pour moi de venir me recueillir et de retrouver la paix”, explique une jeune femme. “Quand je sors de la messe, je suis remplie de joie, ça me met de bonne humeur”, dit une autre fidèle.

Jeûne, carême et prière

Je respecte le carême. On jeûne, on ne mange pas de viande, on se prive et on prie beaucoup”, lance une fervente chrétienne. “C’est pour être en paix avec nous-même qu’on est venu à la messe. C’est pour partager un moment de convivialité et de prière. Et puis, on commence aussi le jeûne intermittent aujourd’hui”, précise un couple.

Messe du Mercredi des Cendres : début du carême pour les catholiques • ©Réunion La 1ère

Le carême se termine donc à la veille de Pâques, avec le samedi saint, qui marque la fin de la semaine sainte. Le dimanche de Pâques se tiendra le 31 mars prochain. Il sera suivi par le dimanche des Rameaux, autre temps fort très attendu par la communauté chrétienne de l'île.