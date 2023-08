Offrandes, cérémonies, vénération, et repas traditionnel : le dieu guerrier Guan Di fêté dans les temples chinois de La Réunion

Partager :

Ces mercredi et jeudi 9 et 10 août, la communauté chinoise de La Réunion fête l'anniversaire du dieu Guan Di. Un moment très important du calendrier où les familles se réunissent pour vénérer le valeureux guerrier, et lui faire diverses offrandes.

JCTS / AH •

Chaque année, la communauté chinoise de La Réunion célèbre le dieu-guerrier Guan Di dans les temples de l'île, à Saint-Denis comme à Saint-Pierre. Un jour important - le 24ème jour du 6ème mois lunaire -, pour célébrer l'anniversaire de cette divinité, où il s'agit de se rendre au temple pour un moment de recueillement et de fête. Regarder le reportage de Réunion La 1ère : La communauté chinoise de La Réunion célèbre Guan Di, le guerrier légendaire devenu un dieu. Ambiance au temple Chane à Saint-Denis Offrandes et recueillement Ce mercredi matin, l'heure était au recueillement, et en même temps à l'effervescence au temple Chane dans le chef-lieu. Brioches rondes fourrées de pâte de haricot, fruits, gâteaux, mines, viandes, mais aussi verres de thé et d'alcool, s'étalent en pyramide dans les plateaux d'offrandes à présenter sur les autels avant la grande fête de ce soir. Les célébrations du Guan Di à La Réunion • ©Adjaya Hoarau Les célébrations du Guan Di à La Réunion • ©Adjaya Hoarau Demander succès et santé Les familles défilent, venues apporter ces diverses victuailles pour l'anniversaire de Guan Di, et ne manquent pas de se prosterner devant sa statue, en allumant cierges et encens. Les bénévoles eux, nettoient, décorent, emballent les offrandes. "Toutes les familles viennent se prosterner devant Guan Di pour lui demander santé, succès au travail...", explique Philippe Chane-Pane, le président du temple Chane. Les célébrations du Guan Di à La Réunion • ©Adjaya Hoarau La deuxième fête la plus importante de l'année "Guan Di nous donne de la force, on le prie", ajoute Jade, 15 ans, qui fait partie de cette jeunesse qui prend la relève des plus anciens dans l'organisation de cette grande fête annuelle. "Toute la communauté chinoise célèbre cette fête. C'est la deuxième fête la plus importante de l'année après le jour de l'an chinois" Philippe Chane-Pane, président du temple Chane Honnêteté et courage "Guan Di est une dieu guerrier mais aussi protecteur. Les gens viennent lui demander la réussite aux examens, la santé, la prospérité dans les commerces". Henri Chane-Tef, secrétaire du temple Chane Si le dieu guerrier est vénéré, à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance, pour toutes les valeurs qu'il véhicule telles que le courage, l'honnêteté et la droiture, ceux qui sont présents ce mercredi n'oublient pas d'honorer également les ancêtres. Les célébrations du Guan Di à La Réunion • ©Adjaya Hoarau L'importance des ancêtres "C'est un culte très important, parce que sans les ancêtres on n'existe pas", souligne Philippe Chane-Pane. "La fête de Guan Di ne va pas sans le culte des ancêtres. Vous avez dans ce temple l'autel de Guan Di mais aussi l'autel des ancêtres. Il n'y a pas de cérémonie sans vénération des ancêtres", renchérit Henri Chane-Tef, le secrétaire du temple Chane. "La culture chinoise est influencée par trois courants de pensée : le bouddhisme, le taoisme, et le confucianisme. Dans ce dernier, le culte des ancêtres est très important : il faut toujours prendre conseil auprès des anciens, mais aussi des ancêtres" Henri Chane-Tef, le secrétaire du temple Chane Les célébrations du Guan Di à La Réunion • ©Adjaya Hoarau Mines de longévité, repas traditionnel et cérémonies durant deux jours Ce mercredi soir, les cérémonies s'enchaîneront jusque tard dans la nuit, jusqu'à minuit où les mines de longévité et une soupe seront servis aux convives pour célébrer Guan Di, après l'explosion des pétards. Les festivités se poursuivront encore demain jeudi avec le repas traditionnel réunissant neuf plats symboliques, dont du poisson, des sarcives, ou des champignons parfumés. Des festivités qui, cette année, se font dans un format plutôt familial, mais n'en restent pas moins ouvertes au grand public, souligne Henri Chane-Tef, le secrétaire du temple Chane. Les célébrations du Guan Di à La Réunion • ©Adjaya Hoarau Les célébrations du Guan Di à La Réunion • ©Adjaya Hoarau Les célébrations du Guan Di à La Réunion • ©Adjaya Hoarau

Partager :