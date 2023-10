Ordination de l'évêque Pascal Chane-Teng : plus de 600 bénévoles mobilisés pour les préparatifs

Ce dimanche 8 octobre, à une semaine de la grande messe d'ordination du nouvel évêque Pascal Chane Teng, plus de 600 bénévoles se sont réunis à l'Eglise du Chaudron dans le cadre des préparatifs en cours pour cet évènement historique pour les Réunionnais.

Il ne reste plus qu'une petite semaine avant la grande cérémonie qui placera officiellement le père Pascal Chane-Teng dans son fauteuil d'évêque, à la tête de l'église catholique de La Réunion.

Pour les préparatifs de cet évènement historique, plus de 600 bénévoles sont mobilisés et ce dimanche 8 octobre, ces travailleurs de l'ombre sont venus de l’ensemble des paroisses de l'île pour se retrouver à l'église du Chaudron, au pied de laquelle quelques 20 000 fidèles sont attendus le 15 octobre prochain.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Ce dimanche, des centaines de bénévoles se sont réunis à l'église du Chaudron pour les préparatifs

Des bénévoles aux missions multiples

L’enjeu est de taille pour l'organisation. Il s'agit de s'assurer que l’ordination de l’évêque Pascal Chane-Teng se déroulera sans incident. Michel Jalma, bénévole à la paroisse de La Source, à Saint-Denis, écoute religieusement les dernières directives données.

"Il faut faire attention à toute chose, chuchotte-t-il en aparté. Il faut être sérieux dans l'accompagnement et la gestion et bien faire remonter les informations aux référents". Chacune des personnes intervenant sur l'évènement a pu se faire confirmer les tâches précises qu'ils devront accomplir.

Plus de 600 bénévoles venus des quatre coins de l'île sont mobilisés pour les préparatifs de la messe d'ordination de l'évêque Pascal Chane-Teng • ©Willy Fontaine

Plus de trois heures de cérémonie dimanche prochain

La messe d’ordination durera 3 heures et pour rappel, c'est pour des raisons de sécurité, que l'évènement a finalement été déplacé au Chaudron, et non au stade de la Redoute comme cela était prévu initialement, pour faire face au nombre important de fidèles attendus.

"Vivre son engagement à travers tous les services"

"Il y a différents services dans un rassemblement. Ca peut être lié à la sécurité, à l'acceuil des pélerins qui viendront ce jour-là, ou encore à la distribution d'eau pour tous ceux qui seront avec eux. Bref, plein de petites choses dans lesquelles on peut trouver Dieu, comme disait Sainte-Thérèse", explique le père Fabrice Ellama, responsable de la liturgie pour cette ordination épiscopale.

"C'est une manière pour nous de pouvoir vivre cet engagement à travers tous ces services pour le rassemblement et pour les fidèles qui viendront", conclut le père Ellama. Pour l’heure, c’est l’effervescence, mais dans la sérénité, assurent les responsables de l’organisation.