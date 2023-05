Plus de 8 000 logements privés inoccupés dans le Nord, les propriétaires poussés à relouer

A La Réunion, la construction de logements neufs ne suit pas la demande, en particulier dans le Nord de l'île. Alors pour diminuer la tension sur le marché locatif, la Cinor qui regroupe les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, se tourne vers les logements vacants dans l'espoir de répondre à cette problématique.

La collectivité a chargé l'Adil, l'Agence départementale d'information sur le logement, de lancer une enquête sur ces biens immobiliers inoccupés. Une campagne visant à encourager les propriétaires concernés à remettre leurs biens sur le marché.

Revoir le reportage de Réunion La 1ère :

Une enquête bientôt lancée dans le cadre de la lutte contre les logements vacants

L'enquête de l'Adil doit débuter au mois de juin prochain et il s'agira pour l'agence dans un premier temps de contacter par courrier tous les propriétaires de logements vacants et de les inviter à répondre à un questionnaire.

L'idée est de tenter de comprendre pourquoi ces propriétaires préfèrent laisser leurs biens inoccupés plutôt que de les louer. Mais l'Adil ne s'arrêtera pas là : elle leur proposera aussi de les accompagner gratuitement dans la remise sur le marché de leur logement.

L'Adil pourra par ailleurs informer les propriétaires sur les différents dispositifs existants avec cet objectif clair pour la Cinor de remettre ces logements aujourd'hui vacants sur le marché, et à des prix correspondant à peu près à ceux du logement social.

"Le challenge pour nous est important puiqu'on a 39 000 demandeurs de logements à La Réunion, dont 8 000 sur le territoire de la Cinor et c'est un chiffre en progression", souligne Erick Fontaine, vice-président de la Cinor, connu aussi pour son travail associatif aux côtés des occupants de logements sociaux.

Selon une étude de l'Agora, ces logements inhabités seraient surtout situés à Sainte-Clotilde et en centre-ville de Saint-Denis. Et 70 % sont des appartements.

Si les propriétaires jouent le jeu et répondent au questionnaire, la Cinor pourrait mieux les accompagner et faciliter ainsi leurs démarches. Encore faut-il surmonter les réticences de certains d'entre eux.

"Parfois c'est de la réserve patrimoniale, on veut garder le bien pour soi ou ses enfants pour le transmettre. Il y a également parfois des difficultés à faire les travaux nécessaires pour remettre le logement en location et puis il y a aussi la possibilité que l'appartement ou la maison ne correspond plus aux standards d'aujourd'hui".