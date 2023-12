PORTRAIT. Décédée en 1889, Marie-Madeleine de La Croix pourrait devenir la première Sainte béatifiée à La Réunion

Cette année, la messe de Noël sera célébrée par l'évêque de La Réunion au couvent de la Providence, à Saint-Denis. Un lieu où un événement historique se prépare. Marie-Madeleine de La Croix, fondatrice de la congrégation des filles de Marie à la Providence, pourrait être érigée au statut de Bienheureuse. Elle serait la première Sainte béatifiée à La Réunion. Portrait.

Au couvent de la Providence, à Saint-Denis, un événement historique devrait avoir lieu dans les semaines qui viennent. Décédée en 1889, Aimée Pignolet de Fresnes, plus connue sous le nom de Marie-Madeleine De La Croix, pourrait être érigée au statut de Bienheureuse dans les semaines à venir. Elle serait alors la première Sainte béatifiée à La Réunion.

Une révélation un an après sa mort

Dans la quiétude du couvent, sœur Geneviève rend hommage à celle qui l’a tant inspirée.

"Elle repose ici, indique Sœur Geneviève, fille de Marie au couvent de la Providence. Elle a été enterrée là en 1889. Un an après sa mort, une sœur a eu une révélation".

Selon cette révélation, une fontaine divine aurait jailli de terre à cet endroit même, un an après l’enterrement de la Saint-Andréenne. À l’époque, les fidèles venaient pour s’abreuver et se recueillir. "Il fallait des hommes pour soulever la pierre, on puisait l’eau dedans et on remplissait plein de bouteilles qu’on mettait en réserve", raconte Sœur Geneviève.

PORTRAIT. A l'approche de Noël, découvrez qui était la sœur Marie Madeleine de la Croix, fondatrice de la congrégation des filles de Marie à la Providence à Saint-Denis

Sœurs blanches et noires, ensemble

Née dans une famille bourgeoise, Marie-Madeleine avait décidé de quitter le cocon familial pour habiter dans une case en paille. Au cœur de l’époque coloniale, elle a réussi à réconcilier les religieuses blanches et noires.

"Pour elle, la couleur de la personne n’était rien, c’est le cœur qui comptait, raconte Sœur Geneviève, fille de Marie au couvent de la Providence. Elle a permis aux filles blanches et noires de vivre la fraternité, ensemble, sous un même toit".

Première Sainte réunionnaise béatifiée

En 1873, sœur Marie Madeleine fonde la congrégation. Aujourd’hui, 150 ans plus tard, elle pourrait être la première Sainte réunionnaise béatifiée. Une grande fierté pour sœur Geneviève : "c’est la plus grande grâce que je puisse demander à Noël pour la congrégation".

En ce moment même, les 9 000 lettres écrites de son vivant sont examinées à Rome. Le procès de béatification de Mère Marie Madeleine de La Croix avait été ouvert en août 2021.

Messe de Noël en direct sur Réunion La 1ère

Après le journal de 19h, dimanche 24 décembre, la messe de Noël sera à suivre en direct à 19h45 sur Réunion La 1ère. Elle se tiendra au couvent des filles de Marie à La Providence, à Saint Denis. La messe de Noël sera célébrée par Mgr Pascal Chane-Teng, évêque de La Réunion, assisté de Mgr Gilbert Aubry, évêque émérite de La Réunion, et du Diacre Expédit Alabaret.