Sabir et Réhane Gany, passion rallye de père en fils : portraits de deux vainqueurs du Tour Auto, à 34 ans d'écart

Dimanche, Réhane Gany a remporté le 54ème Tour Auto de La Réunion, 34 ans après son père Sabir Gany. Comme une passation de flambeau entre le père et le fils, qui partagent depuis toujours cette passion pour l'automobile. Portraits croisés de ces deux générations de pilote.

JCTS / ND •

En juillet 1989, Sabir Gany, 20 ans, remportait le Tour Auto de La Réunion. Un jour qu'il n'est pas près d'oublier, d'autant qu'il est devenu ce jour-là, le plus jeune pilote à avoir soulevé la coupe de ce rallye emblématique sur l'île.

Mais il était loin d'imaginer que, 34 ans plus tard, son fils Réhane, à l'âge de 21 ans, soit à peine plus âgé que lui à l'époque, soulèverait cette même coupe. Tel père, tel fils, dit-on.

Regarder le reportage de Réunion La 1ère :

Les Gany, la passion du rallye de père en fils : portraits de deux vainqueurs du Tour Auto, à 34 ans d'écart

"Un flashback 34 ans en arrière"

"Quand il a passé la ligne d'arrivée de la dernière spéciale à Maison Blanche hier (dimanche), il y a eu une grosse émotion. J'ai eu un flashback 34 ans en arrière", sourit le fier papa, vainqueur par deux fois de ce Tour Auto. La seconde fois, en 2002, Réhane avait à peine un an.

Le karting dès le plus jeune âge

Si le jeune vainqueur de ce 54ème Tour Auto n'a aucun souvenir de cette victoire de son père Sabir, il n'en a pas moins grandi dans le monde du rallye. "Depuis tout petit, j'ai grandi là-dedans", dit Réhane Gany.

Réhane et Sabir Gany • ©Réunion La 1ère

Dès "8 ou 10 ans", se souvient son père, Réhane débute le karting. Puis, à l'âge de 16 ans, place au rallye, dans une "petite 208 R2". "Ça fait un moment qu'on travaille à l'emmener vers ce résultat", souligne Sabir Gany.

"C'est beaucoup de sacrifices, d'efforts, de temps passé sur les circuits. Les gens voient le résultat, mais on est loin d'imaginer tous les efforts pour arriver là". Sabir Gany, père de Réhane Gany et ancien champion de rallye

Les Gany, habitués du rallye à La Réunion

Il faut dire que l'environnement familial a aussi beaucoup participé à l'affection du jeune champion pour le Tour Auto de La Réunion.

"C'est grâce à ce rallye que j'ai aimé le sport automobile. Mon père, mon oncle, mais aussi mon cousin Nazim Bangui faisaient du rallye. Je me suis dit qu'un jour il faudrait que je participe au Tour Auto pour essayer de le gagner. Maintenant c'est une chose de faite dans ma carrière". Réhane Gany, vainqueur du Tour Auto 2023

La victoire, un travail d'équipe

Ce nouveau titre décroché dimanche a d'ailleurs été un travail d'équipe. Ce Tour Auto 2023, Sabir Gany le souligne : il ne l'a pas vécu en tant que spectateur, mais s'y est investi en tant qu'acteur. "Il y a eu une longue préparation, depuis plus d'un mois. L'équipe est arrivée dix jours avant le rallye. On a été tous les jours dans le projet à travailler sur l'auto, faire des reconnaissances avec les ingénieurs...", raconte-t-il, fier d'avoir contribué à ce succès.

Sabir Gany, près de 20 ans dans le rallye

Pour Réhane, franchir le premier la ligne d'arrivée de ce rallye, c'était peut-être ainsi une manière de reprendre le flambeau. Si Sabir Gany n'est plus au volant depuis quelques années, il a une carrière conséquente dans le sport automobile, et a quelques victoires à son palmarès.

C'est à La Réunion que Sabir Gany commence le rallye en 1987 : sa première victoire sera d'ailleurs le Tour Auto de 1989. Il tente alors, comme Réhane, la carrière dans l'Hexagone, et termine vice-champion de France en 1991, ou dans le top 10 à plusieurs reprises jusqu'en 1998. "J'ai fait presque tous les rallyes qui existent en métropole", se rappelle-t-il. En 1998, il revient à La Réunion, sans pour autant abandonner le rallye, poursuivant les courses jusqu'en 2005.

"Comme si on continuait un peu à écrire cette histoire"

Aujourd'hui, à 54 ans, Sabir Gany n'a pas totalement quitté le milieu, puisqu'il possède un commerce d'accessoires et équipements automobiles. "Aujourd'hui avec Réhane, c'est comme si on continuait un peu à écrire cette histoire", sourit celui qui rêvait d'être pilote professionnel. "Ça ne s'est pas fait, mais on fait tout pour que Réhane puisse y arriver !", achève Sabir Gany.

"Représenter le nom Gany au haut niveau"

Dans quelques jours, Réhane Gany repartira en métropole, à Montpellier où il habite, pour achever le championnat de France. Déjà champion de France junior, son objectif est, dit-il, "de représenter le nom Gany au haut niveau".

"Au haut niveau, il n'y a pas beaucoup de place : il faut être bon et être là au bon moment" Réhane Gany, vainqueur du Tour Auto 2023

"Le Tour Auto, le rallye qu'il faut gagner"

Un nom qui est encore connu dans le monde de l'automobile, y compris dans l'Hexagone. "Même sur le championnat de France les gens sont contents de réentendre le nom Gany", dit Réhane, d'autant plus prêt à prendre la relève qu'il vient de marcher sur les traces de Gany père.

"Le Tour Auto, ça a toujours été un rêve, même si j'ai toujours rêvé grand, au national et au mondial. En tant que Réunionnais c'est forcément le rallye qu'il faut gagner, plus que le championnat de La Réunion" Réhane Gany, vainqueur du Tour Auto 2023

Une transmission réussie

Si cette victoire sur le Tour Auto de 1989 a été "la plus belle" de sa carrière, Sabir Gany a sans doute rajouté celle de son fiston, ce dimanche 30 juillet 2023, comme l'un des autres plus beaux jours de sa vie. "C'est une grande fierté. Quand on est sportif et compétiteur, on se dit peut-être qu'on emmènera son enfant jusqu'à cette même marche", achève Sabir Gany. C'est chose faite.