Saint-Denis : distribution de masques et de colis alimentaires pour les plus fragiles

Une opération de solidarité s’est déroulée ce samedi 12 décembre à Saint-Denis. Colis alimentaires et boîtes de masques ont ainsi été distribués aux familles les plus démunies. D’autres opérations seront menées jusqu’au 18 décembre.

LH avec CL et HM •

©Céline Latchimy

La Réunion, territoire socialement fragile

Covid : distribution de masques et de colis alimentaires au plus fragiles • ©Réunion la 1ère

Les bénéficiaires sont des familles aux faibles revenus. Il s’agit de les aider à passer le cap, en cette période particulièrement difficile. Riz, huile, thon, grains, sardines, savon ou encore papier toilette composent les colis. S’y ajoute une boite de masques chirurgicaux.Le masque est devenu indispensable pour se déplacer dans l’espace public, hors il n’est financièrement pas accessible pour tous. Une opération rendue possible grâce au partenariat mis en place par l’association Fondker, en charge de la distribution, avec 69 entreprises réunionnaises, qui œuvrent pour l’emploi, la cohésion sociale et l’insertion.Cette opération s’intègre dans la conduite de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. A La Réunion, le taux de pauvreté est estimé à 40%, indique Camille Dagorne, la sous-préfète en charge de la jeunesse et de la cohésion sociale.De nombreuses personnes, déjà en situation de précarité, ont été davantage fragilisées par la crise sanitaire. Le besoin est là. Vingt familles ont bénéficié de colis alimentaires et de masques ce samedi 12 décembre.D’ici vendredi prochain, le 18 décembre, l’opération se renouvellera chaque jour. Au total, 500 colis alimentaires et 2 000 masques chirurgicaux seront distribués.Reportage de Réunion la 1ère.