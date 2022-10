Saint-Denis : le Barachois fermé vendredi et samedi pour les Electropicales

A Saint-Denis, en raison de la tenue des Electropicales, le Barachois sera totalement fermé à la circulation le vendredi 14 octobre, de 16h30 à 3h, et le samedi 15 octobre, de 14h30 à 2h du matin. Une déviation sera mise en place.

Ce week-end, le chef-lieu vibrera au rythme des Electropicales. Les organisateurs annoncent une programmation riche et complète qui se produira dans "un univers complètement dingue et festif" et c'est en raison de la tenue du festival, qui affiche déjà complet jeudi et samedi, que le Barachois sera fermé à la circulation vendredi et samedi.

Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais

Le vendredi 14 octobre, il ne sera donc pas possible d'emprunter les RN1 et RN2, à hauteur du site des Electropicales, de 16h30 à 3h du matin. Il en sera de même le samedi 15 octobre de 14h30 à 2h du matin.

Le centre réunionnais de gestion du trafic précise qu'une déviation sera mise en place par les rues de Nice et Labourdonnais. Celui-ci conseille usagers de la route d’éviter le secteur ou de différer leurs déplacements sur le chef-lieu pendant ces créneaux de fermeture.