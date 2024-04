Saint-Denis : le marché de nuit revient animer le Barachois ce samedi

C’est un événement incontournable de la ville de Saint-Denis. Quatre ans après avoir été interrompu, le marché de nuit fait son grand retour sur le Barachois ce samedi 6 avril. Cette manifestation revient sous un nouveau format et elle aura lieu tous les premiers samedis du mois.

Précilla Ethève •

Le Barachois sera très animé et noir de monde ce samedi 6 avril avec le retour du marché de nuit. Après une pause de 4 ans à cause de la crise Covid, la municipalité de Saint-Denis relance la manifestation. Cette édition, placée sous le signe de la découverte et de la convivialité se déroulera de 19h à minuit. Plus de dix mille visiteurs sont attendus..

Un marché de nuit revisité pour ses 15 ans

Dans ce nouveau format du marché de nuit, 200 exposants, contre 90 auparavant, seront présents à travers 5 villages thématiques (artisanat, bien-être, santé, mode textile et produits du terroir) répartis du front de mer jusqu’au jardin du Barachois. Cet événement, devenu depuis 15 ans une institution des premiers samedis du mois, est très attendu par la population mais surtout par les artisans, durement touchés par la crise Covid. Certains sont présents depuis sa création en 2009 tandis que d’autres feront découvrir leur savoir-faire pour la première fois. Une belle vitrine pour ces forains venus des quatre coins de l’île.

Une plus grande place pour la culture

Autre nouveauté de ce marché de nuit, les animations culturelles itinérantes. Ne vous attendez pas à voir des podiums avec des enceintes, des micros et des instruments de musique, les artistes déambuleront au milieu des visiteurs pour les surprendre avec des styles musicaux variés (jazz, musique classique, théâtre, photographie, etc.). Les organisateurs promettent aussi une ambiance guinguette et familiale avec un espace réservé aux enfants.

Des navettes et des parkings à disposition

Pour accéder plus facilement au centre-ville dionysien, des navettes seront mises en place par la Sodiparc dans plusieurs quartiers de la ville dont La Bretagne, Le Moufia, Montgaillard, Saint-François, Le Brûlé et La Montagne. Un minibus de 70 places sera aussi réservé aux personnes en situation de handicap. Ces transports seront opérationnels entre 21h et minuit. Pour faciliter le stationnement, les parkings Rieul, République et Grand Marché seront quant à eux ouverts et gratuits de 21h à minuit.

Fermeture du Barachois ce samedi

Afin d'assurer le bon déroulement du marché de nuit ce samedi 6 avril, le Barachois sera fermé à la circulation entre le carrefour Labourdonnais et le giratoire de la Caserne Lambert de 17h à 1h du matin. Une déviation sera mise en place dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais.