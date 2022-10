Saint-Denis : nouvelle étape du Salon des seniors au Jardin de l’Etat

Après Saint-Leu le 28 août, c’est à Saint-Denis que le Salon des Seniors s’est installé ce dimanche 16 octobre. Une centaine d’experts du bien-être et du "bien vieillir" étaient présents. Prochaine étape à Saint-André le 19 novembre, puis au Tampon le 4 décembre.

Si cette année, les organisateurs de l’événement ont décidé de se déplacer aux quatre coins de l’île, les seniors continueront à faire de même. Des dizaines de bus, venus d’un peu partout dans l’île, ont en effet convergé vers le Jardin de l’Etat, au centre-ville de Saint-Denis, ce dimanche 16 octobre.

2ème étape du Salon des Seniors, à Saint-Denis, le dimanche 16 octobre. • ©Florence Bouchou

Une journée festive pour la 3ème jeunesse

Pas question de rater l’événement, ouvert aux seniors de plus de 50 ans. Neufs villages thématiques les accueillent, dans lesquels près d’une centaine d’experts du bien-être et du " bien vieillir " se répartissent.

Pilate, marche nordique, boxe, réflexologie, yoga du rire, chasse au trésor, des ateliers, des conférences, des activités et animations sont ainsi au programme de la journée. Et pour rester dans une ambiance festive, un bal La poussière se tient l’après-midi avec Missty, puis Joël Begue et le jeune Raynaud en invité.

Des solutions pour ne pas rester isolés

Au-delà des activités, le salon des seniors est aussi l’occasion de prendre contact avec des associations, comme SOS gramounes isolés. Patrice Louaisel, son président, met en place des sorties, et propose des visites ou des cohabitations solidaires.

L’événement permet enfin d’avoir accès à des informations sur la santé, sur la retraite ou encore sur les aides disponibles pour les personnes âgées.

Salon des Seniors à Saint-Denis, dimanche 16 octobre 2022. • ©Florence Bouchou

A La Réunion, il y aura deux fois plus de seniors en 2050. Le nombre de 60 ans et plus passerait aisi de 115 000 à 289 000 personnes. Il s’agit d’une filière en plein développement, et à fort potentiel en termes d’emploi.