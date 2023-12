Saint-Denis : plus de 400 étudiants réunis au campus de la CCIR pour renforcer leur cohésion

Partager :

La cohésion de groupe et le partage sont à l’honneur, ce vendredi 15 décembre 2023. Dans le cadre de la première opération “Mix and Match”, plus de 400 étudiants du campus du Pôle Formation de la CCI Réunion à Sainte-Clotilde se sont réunis. Au programme, activités sportives et challenges.

Annaëlle Dorressamy / Emilie Boyer

L’ambiance est festive et conviviale, ce vendredi 15 décembre 2023, au Pôle Formation de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de La Réunion (CCIR), à Sainte-Clotilde. Pour la première édition du “Mix and Match”, les jeunes du campus de la CCIR ont participé à cette journée axée autour du partage et de la cohésion étudiante. Renforcer la cohésion de groupe Après plus de six mois de préparation pour organiser cette manifestation, le but du jour est de “renforcer les liens entre les étudiants et de favoriser l’esprit d’équipe”, affirme Marie-Claude Demunari, directrice du Pôle Formation de la CCI Réunion. Ce projet est né d’une volonté des équipes pédagogiques de créer un événement de cohésion d’équipe entre nos 400 jeunes qui fréquentent le centre de formation Nord. Marie-Claude Demunari - CCI Réunion Parmi ces jeunes, certains sont issus de l'École de Gestion et de Commerce (EGC), de l’École de Management ou encore de l’École du Numérique. Au programme, des activités ludiques et des challenges sportifs. Pour Laetitia, étudiante à l’EGC, cette journée est une aubaine. “C’est vraiment chouette, dit-elle, assez surprise. On a l’occasion de rencontrer les étudiants des autres écoles, et ça développe de l’amitié entre nous”. Même son de cloche pour Noé, lui aussi étudiant à l’EGC. “Je trouve ça très bien de mettre en commun les différentes écoles, ça nous permet de créer des liens. C’est une bonne initiative, surtout qu’avec les études on n’a pas le temps d’apprendre à se connaître”, confie le jeune homme. Plus de 400 étudiants réunis pour renforcer la cohésion de groupe à Saint-Denis • ©Emilie Boyer Développer des compétences des jeunes Si cet événement se veut festif, il a également un intérêt pédagogique. “Les objectifs sont l’insertion professionnelle et l’employabilité des jeunes”, rappelle Marie-Claude Demunari, directrice du Pôle Formation de la CCI Réunion. La CCI Réunion forme les jeunes dans le domaine tertiaire. “Les étudiants ont tous répondu présent, se félicite la directrice du Pôle Formation. On a fait appel aux compétences techniques des étudiants de l’École du Numérique pour les applications des jeux qu’on a créé”. Lorsqu’on arrive dans une entreprise, on ne choisit pas son équipe, on ne choisit pas les employeurs. Il faut que les jeunes apprennent à s’adapter. Marie-Claude Demunari - CCI Réunion Si la première opération du “Mix and Match” est un succès, les étudiants espèrent renouveler l’expérience les années à venir. Plus de 400 étudiants réunis pour renforcer la cohésion de groupe à Saint-Denis • ©Réunion La 1ère

