Saint-Denis : près de 200 personnes rassemblées en soutien aux mouvements sociaux aux Antilles

La manifestation organisée par plusieurs syndicats, ce dimanche matin, en soutien aux mouvements sociaux en cours aux Antilles, a réuni près de 200 personnes sur le parvis des Droits de l’Homme, à Saint-Denis. Un rassemblement perturbé par des antivax.

HA •

Les mouvements sociaux qui ont lieu actuellement aux Antilles trouvent également un écho chez nous, à La Réunion. Un rassemblement était organisé ce dimanche matin sur le parvis des Droits de l'Homme à Champ Fleuri à l'initiative de plusieurs syndicats et associations.

Parmi les organisations qui appelaient à se rassembler, on retrouve la CGTR, FO, FSU, Solidaires, SAIPER-UDAS ou encore ATTAC Réunion. Au total, entre 150 et 200 personnes étaient présentes et l’on a pu reconnaître parmi ces derniers quelques personnalités locales et notamment Maurice Gironcel, le maire communiste de Sainte-Suzanne ou encore Jean-Yves Payet de Lutte Ouvrière.

"La population doit se mobiliser"

Jacques Bugon, secrétaire général de la CGTR, la crise qui secoue les Antilles doit amener les Réunionnais à se mobiliser également. "Je rappelle que les mobilisations du Cospar en 2009 à La Réunion sont restées sans réponse, défend le syndicaliste. La population doit se mobiliser pour revendiquer sur la question du salaire, des conditions de travail ou encore des discriminations professionnelles qui s’amplifient sous ce gouvernement".

La manifestation a été perturbée par une poignée de militants antivax, qui souhaitaient marcher vers la Nordev afin de bloquer le centre de vaccination. Le ton est monté à plusieurs reprises mais aucun débordement n’a finalement été déploré.