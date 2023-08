Tournoi de football à Saint-Denis : à la Redoute, vivre ensemble, c'est aussi jouer ensemble !

Ce dimanche 13 août au stade de la Redoute, 40 équipes de football de toute l'île se sont rencontrées lors de la 8ème édition du tournoi pour le vivre-ensemble, organisé par l'association Unir-OI.

Ils étaient près de 500 joueurs amateurs de football, réunis pour ce 8ème tournoi du vivre-ensemble à Saint-Denis. Une manifestation organisée chaque année par l'association Unir-OI, et qui a vocation à rassembler sur le même terrain de football des personnes de tous milieux sociaux, toutes professions, et toutes religions.

De 8 heures à 16 heures, 40 équipes s'affrontent sur le stade de la Redoute, où le programme est chargé, avec plus de 150 matches à jouer ! Ces équipes sont réparties en cinq catégories d'âge, de 7 ans pour les plus jeunes, jusqu'aux plus de 40 ans.

450 joueurs dans la bonne humeur

"Aujourd'hui on a 450 personnes dans un état d'esprit de fair-play, de convivialité et de partage", expliquait ce dimanche, sur la pelouse, Cédric Charles le chargé de mission au sein d'Unir OI, également entraîneur de football.

"L'idée de ce tournoi c'est de mettre à l'honneur ce vivre-ensemble réunionnais par le biais de cette manifestation sportive, parce qu'on sait que le sport véhicule certaines valeurs de communion et de langage universel" Cédric Charles le chargé de mission au sein d'Unir OI

Le sport comme vecteur de vivre-ensemble

Même remarque du côté de Mohammad Bhagatte, directeur général de l'association Unir OI.

"Le sport sera le vecteur de ce vivre-ensemble, ce lien social qui nous unit. Chaque jour, nous nous devons d'apprendre les uns et les autres à vivre avec le respect, l'empathie, la bienveillance" Mohammad Bhagatte, directeur général Unir OI

La diversité de La Réunion sur le terrain

Pour ce tournoi du vivre-ensemble, les équipes sont venues de toute l'île. Parmi elles, certaines représentent des quartiers, mais aussi des corps de métier : le CHU, l'Etablissement français du sang, les éboueurs, ou les pompiers, entre autres, seront représentés. Et toutes reflèteront bien sûr la diversité religieuse présente à La Réunion.

"Le fair-play avant tout"

"Ce tournoi i permett a nou de retrouv a nou. Nou essay amuser et fé le maximum. Nou vien partage un bon moment", commente Abdelrahman, un des joueurs présents ce dimanche matin. D'autres, comme Ulrich de l'équipe de la Ravine Creuse, ne perdent pas pour autant leur esprit de compétition, tout en restant dans l'esprit de la journée : "Nou lé dans l'optique de fé a nou plaisir, nou ress dans le respect et le fair-play avant tout".

Nara, joueur dans une équipe de vétérans, est aussi venu "s'amuser, passer du bon temps avec tout le monde qui est à l'unisson". Kyran, de l'équipe de Cambuston est quant à lui tout simplement venu "jouer ballon" et espère remporter le trophée.

"Il faut que tous les joueurs soient fair-play pour qu'il y ait une bonne entente, se serrent la main à la fin du match même s'il y a eu des petits trucs dans le match on oublie. Et après il faut la bonne humeur de vivre ensemble tout le monde. Le résultat, ça c'est pour le plaisir !" Lucas

Une journée familiale

Les plus petits qui ne foulent pas la pelouse peuvent quand même profiter des jeux gonflables, et les parents de repas en vente sur place. Car la journée se veut familiale, en cohérence avec cette thématique du vivre-ensemble, rappelle Mohammad Bhagatte.