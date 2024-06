Saint-Gilles : les écoliers mangent du riz complet 100 % péi

Le riz péi est de plus en plus cultivé à La Réunion. À l'école Carosse, située à Saint-Gilles, les enfants ont mangé du riz complet 100 % péi, dont une partie a été plantée au sein même de leur école. Encadré par l'association Riz Réunion, ce projet s'intitule "le riz de la culture à l’assiette réunionnaise". 75 écoles de l'île devraient prochainement y adhérer.

"Ti zardin lo ri" est le petit mot en créole apposé sur une pancarte en bois au sein de la cour de l'école Carosse, à Saint-Gilles. Avec le soutien de l'association Riz Réunion, les enfants de maternelle plantent et mangent du riz complet 100% local. Une découverte plaisante pour les marmailles.

"Le riz c'est trop bon"

Le riz, "c'est beau et c'est bon !", lance une petite fille devant son assiette ce mercredi midi à la cantine de l'école Carosse. "Le riz c'est trop bon !", s'exclame un marmaille.

La culture du riz n’a presque plus de secret pour les enfants. Avec leur professeur et l'association Riz Réunion, ils ont appris à cultiver cet aliment phare de la cuisine réunionnaise. Au menu, du riz complet péi, des grains rouges, un achard de légumes et un bon sauté de brèdes au poulet.

Cultiver du riz depuis l'enfance

C'est la quatrième année que cette école participe au projet qui s'intitule "le riz de la culture à l’assiette réunionnaise". Les écoliers de moyenne section participent à cette expérience de plantation de riz depuis janvier.

Le procédé est simple pour une petite écolière : "on met une graine dans la terre du jardin. Après on arrose, après ça pousse. Après ça fait une fleur".

On leur fait restituer l'expérience qu'ils mènent. Ils ont compté les grains de riz pour en prendre trois chacun. Ils les ont mis dans les plaques. Ils ont arrosé le riz, transplanté dans le petit jardin du riz. Puis, ils ont déserherbé et ont regardé la pouss. Ils connaissent les fleurs de riz, ils ont récolté les graines bien entendu. Myriam Vivier, institutrice référente du projet

Du riz complet 100 % péi

L’association Riz Réunion, qui les a accompagnés dans ce projet, se félicite aujourd’hui d’avoir fait découvrir ce riz complet local aux enfants.

Ce sont des petits Réunionnais et Réunionnaises. Zot i mange ça depuis la naissance et probablement pendant très longtemps, lé important que zot i connait comment i pousse, que zot i voit au moins une fois à quoi i ressemble un pied de riz. Nicolas Florence, directeur de l’association Riz Réunion

Le riz complet, un riz nutritif

Nicolas Florence tient à rappeler les bienfaits du riz complet. Source de protéines, de vitamines B, de minéraux et de fibres, ce riz est "bien plus nutritif que le riz blanc", dit-il aux enfants.

Le riz complet à la différence du riz blanc, c’est qu’il a encore toutes les vitamines les nutriments tout autour. C'est la raison pour laquelle il est un peu marron, ça s’appelle le son et c’est ça les nutriments et c’est ça que band marmaille i mange un riz bon pour la santé. Nicolas Florence, directeur de l’association Riz Réunion

"Le riz de la culture à l’assiette réunionnaise", est un projet auquel 75 écoles supplémentaires devraient adhérer d'ici l'année prochaine. La priorité est donnée aux écoles en zone REP et REP+, dans le but plus global de réduire les inégalités sociales, tout en valorisant l’aspect santé.