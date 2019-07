Saint-Joseph : le thé à l’honneur ce week-end à Grand-Coude

Une exploitation inédite à La Réunion

Du thé à boire et à manger

3ème édition du Festivi-Thé à Grand Coude

Ce dimanche 7 juillet, à l’occasion de la 3ème édition du Festivi’Thé, la Maison du thé a été inaugurée. Tout le week-end le trésor vert de grand-Coude est à l’honneur.Johnny Guichard propose un thé biologique depuis plusieurs années sur son exploitation baptisée le "Labyrinthe En Champ Thé" et nichée à 1 100 mètres d’altitude dans les Hauts de Saint-Joseph. Le lieu est accessible au public et propose une balade ludique et pédagogique autour du thé, mais pas seulement.Pour faire découvrir la culture du thé à La Réunion et les usages qu’il est possible d’en faire. Bien sûr le thé peut se boire, mais il peut aussi se manger. L’idée est d’associer le thé à la cuisine traditionnelle créole autour de produits locaux, mais de façon revisitée et inventive.Claude Pothin, chef dans un grand complexe hôtelier du Sud, fait ainsi découvrir d’autres façon d’accommoder le thé et propose des recettes comme celle de la gelée de thé pour accompagner le foie gras par exemple.Les feuilles peuvent ainsi être utilisées en cuisine à leur état naturel, ou bien séchées en tant qu’épices. Le thé peut aussi se présenter sous forme de sirop ou de confiture. Reportage de Patrick Smith et Loïs Mussard.Et puis, il y aussi le thé " brindille ". Récolté en septembre-octobre, il est trillé d’abord pour le thé blanc, qui est très sélectif, ce qui reste en tige sera ensuite travaillé différemment sur des notes gustatives très différentes.