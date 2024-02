Il n’est jamais trop tôt pour apprendre à sauver des vies. Des jeunes collégiens et lycéens apprennent les gestes de premiers secours, ce mercredi 28 février, à Saint-Joseph. Organisée par le rectorat et l’association Prévention MAIF, cette manifestation s’inscrit dans le cadre d’une continuité de formation qui va de l'école primaire au lycée.

Annaëlle Dorressamy / Suzette Emma / Patrick Smith •

Une centaine de collégiens et lycéens sont formés aux gestes de premiers secours ce mercredi, pour adopter les bons réflexes en cas de situation grave. Comment placer une victime en position latérale de sécurité ? Comment arrêter une hémorragie ou encore comment effectuer un massage cardiaque ? Tous ces gestes peuvent sauver une vie.

Des élèves formés aux gestes de premiers secours

Le rectorat, en partenariat avec l’association Prévention MAIF, organise la 8ème édition de la formation aux gestes de premiers secours, notamment pour les collégiens et les lycéens.

Tout commence dès l’école maternelle et primaire. “Les jeunes, au niveau de leur scolarité, apprennent à porter secours à l’école. On est sur l’identification des dangers et des risques”, indique Valérie Knibilher, administratrice à l’association Prévention MAIF.

Ensuite, au collège, la première étape, ce sont les gestes qui sauvent en sixième et cinquième. Puis, on a la prévention et le secours civique pour les élèves de quatrième et de troisième. Au-delà de la formation qu’ils reçoivent, ils vont s’engager en opérationnel dans le cadre de leur mission de jeunes officiels secouristes sur des manifestations sportives et scolaires. Valérie Knibilher, association Prévention MAIF

Des collégiens et lycéens réunionnais formés aux gestes de premiers secours pour sauver des vies • ©Réunion La 1ère

Sauver des vies, une nécessité

Les élèves sont sensibilisés aux accidents qui peuvent survenir. “Comment sortir une victime sous un camion ? Comment masser quelqu’un en arrêt cardiaque ? Comment résister à une attaque terroriste ?”, sont les thèmes qu’ils apprennent à aborder lors des ateliers de gestes de premiers secours.

On commence à entrer dans une culture du secourisme. À l'issue de la formation, les jeunes reçoivent une attestation qui leur permettra de partir vers un autre niveau de formation plus élevé. Fabrice Payet, chargé de mission au rectorat et formateur académique

“Ça peut nous servir dans notre vie de tous les jours, au moins si on rencontre ce problème, on peut réagir et avoir la conscience tranquille”, lance Anna, élève au Lycée Pierre Poivre, à Saint-Joseph. Même son de cloche pour son amie Célia : “C’est intéressant. Ça nous permet d’apprendre des gestes vraiment utiles en cas de besoin”.

Des collégiens et lycéens réunionnais formés aux gestes de premiers secours pour sauver des vies • ©Réunion La 1ère

Un parcours de citoyen sauveteur

Si la personne est inconsciente, il faut donner l’alerte au 15, numéro du SAMU, 18 pour le numéro des pompiers ou le 112 pour l’Europe. Il suffit d’énoncer un message court, mais qui donne aux services de secours des informations importantes pour une intervention rapide et efficace.

“Quand vous appelez les secours, il faut donner la nature du problème, le nombre de victimes et la localisation précise du lieu où il y a l’accident. Fabrice Payet, chargé de mission au rectorat et formateur académique

Plus ils seront nombreux à connaître ces gestes qui sauvent, et plus les victimes auront la chance d’échapper au pire. Pour ces jeunes, la formation est un premier pas vers un parcours de citoyen sauveteur. Cela peut également susciter des vocations.

Des collégiens et lycéens réunionnais formés aux gestes de premiers secours pour sauver des vies • ©Réunion La 1ère

Vers une 9e édition l’an prochain

Depuis 8 ans, “on participe à des programmes de formation, qui, au départ, sont à destination des enfants. Puis, des adolescents et enfin des adultes. A la fin, on a des adultes formés au secourisme”, souligne Thierry Monminoux, président de l’association Prévention MAIF.

L’association Prévention MAIF organisera la 9e édition de l’événement, l’an prochain, au Tampon.