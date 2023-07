L'olympisme expliqué aux jeunes de Saint-Joseph

Depuis ce lundi 24 juillet, une quarantaine de jeunes de Saint-Joseph effectuent un stage de basket où ils peuvent se perfectionner dans ce sport mais aussi apprendre les valeurs de l'olympisme dans la perspective de Paris 2024. Le stage a vite fait le plein, il faut savoir que Saint-Jo, labellisé Terre des Jeux, verra la flamme traverser son territoire.

MB / Noémie Rochefeuille •

Du 24 au 28 juillet, le basket est à l'honneur dans la ville de Saint-Joseph. Un stage gratuit s'y déroule à l'occasion des vacances dans le gymnase Ganofsky, pour les 7/13 ans.

Organisé par la mairie de Saint-Joseph et le club de basket de la ville, il permet non seulement de découvrir une nouvelle discipline, le basket 3/3 inscrit pour la 1ère fois aux JO de Paris en 2024 et d'en apprendre un peu plus sur les valeurs de l’olympisme.

L'olympisme est un monde de cohésion, de partage et de valeurs. Les jeunes Saint-Joséphois auront l'honneur de voir la flamme olympique traverser leur commune. • ©OLivier Murat

Découverte du basket 3x3 et de l'olympisme

Dès l’annonce publiée par le club de basket de la ville, les jeunes se sont jetés sur ce stage de découverte du basket 3X3 qui comme son nom l'indique, se joue par équipes de 3 et sur un demi-terrain.

Cette discipline urbaine, très spectaculaire est en plein essor en France. Elle intégrera le programme des Jeux de 2024 à Paris, les épreuves seront disputées du 30 juillet au 30 août 2024 place de la Concorde dans un stade ouvert, au cœur de la capitale.

L'olympisme et ses valeurs

Au gymnase Henri Ganofsky, les jeunes écoutent avec attention les explications de l'éducateur Vincent Hoarau sur l'histoire de l'olympisme et sur les valeurs qu'il véhicule dans le temps: valeurs de cohésion, de partage, de respect.

La flamme olympique traversera Saint-Joseph le 12 juin 2024. L'occasion de prendre conscience des valeurs de l'olympisme, cohésion, respect, partage. • ©Olivier Murat

Des explications qui font doublement sens dans la tête de ces jeunes garçons et filles. Leur commune a été labellisée " Terre des Jeux " le 25 mai dernier et la flamme traversera la ville le 12 juin 2024.