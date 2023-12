La ville de Saint-Joseph a désormais sa chaîne de télévision

Depuis ce dimanche 31 décembre 2023, le canal 10 des abonnés à la télévision numérique de Zeop diffuse une nouvelle chaîne, communale : Saint-Jo TV.

JCTS / OM •

Elle s'appelle Saint-Jo TV, et vise à trouver une petite place dans la vie des habitants du Sud Sauvage. La chaîne communale a commencé à émettre en ce dernier jour de l'année 2023, avec les voeux du maire Patrick Lebreton à ses administrés.

Regarder le reportage de Réunion La 1ère :

Bertrand Vitry, à la réalisation ce dimanche matin, est un peu nerveux pour cette première émission. "Il ne faut pas que je rate mes fonctions, il y a six caméras à gérer et un ordinateur pour passer les synthés. C'est une expérience", dit-il un brin stressé.

Canal 10 de Zeop

De chez elle, Adrienne, du quartier de la Cayenne, est bien plus détendue, dans son canapé et devant sa télévision. La Saint-joséphoise suivait déjà les actualités de sa commune sur les réseaux sociaux, et s'enthousiasme de pouvoir les voir s'animer sur son petit écran. "Là c'est génial, ça va nous permettre d'être dans l'actualité, de suivre ce qui est fait, je trouve ça très bien", dit-elle.

Adrienne, comme les autres Réunionnais abonnés de Zeop, pourront regarder Saint-Jo TV sur le canal 10. "On commence sur le canal 10 de Zeop par 1h30 de programmes pour monter en puissance jusqu'à 5 heures de programmes par jour, qui vont tourner en boucle", explique Dominique Leperlier, directeur de la communication de la mairie de Saint-Joseph, qui n'est pas peu fier. "Ca fait un moment qu'on fait de l'audiovisuel sur internet, on a été la première webTV communale, aujourd'hui on est la première télé communale", sourit-il.

Des émissions sur la cuisine, les Saint-Joséphois d'ici et d'ailleurs

Le slogan de Saint-Jo TV, "lé telmen nou", se veut à la hauteur de l'authenticité souhaitée des programmes diffusés : émissions de cuisine, de savoir-faire avec des portraits d'artisans, une autre consacrée à des portraits de Saint-Joséphois vivant ailleurs dans le monde...

"On va rester sur de la production locale en interne, et des clips pour mettre en avant les artistes locaux, et bien sûr saint-joséphois" Dominique Leperlier, directeur de la communication de la mairie de Saint-Joseph

Visibilité et proximité

Le maire de la commune lui, cherche "plus de visibilité" pour Saint-Joseph. Mais surtout, il voit à travers Saint-Jo TV "une reconnaissance de la proximité, du travail, du savoir-faire des Saint-Joséphois et plus largement de tous ceux qui font le Sud Sauvage, de Grand-Bois à Saint-Philippe", observe-t-il. "A travers cette télé, il y a toute une émulsion à faire monter", assure Patrick Lebreton.