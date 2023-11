Le safran en fête à Saint-Joseph du jeudi 9 au dimanche 12 novembre

Du jeudi 9 au dimanche 12 novembre, rendez-vous est donné à la Plaine des Grègues, du côté de Saint-Joseph, pour la 20ème édition de la fête du safran péï. Plus de 30 000 visiteurs sont attendus.

HA / LP •

Les producteurs de curcuma, le safran péï, espèrent bien écouleur leurs productions à l'occasion de la fête du safran qui se tient comme chaque année du côté de la Plaine des Grègues, à Saint-Joseph.

Les amateurs de l'or jaune réunionnais auront l'occasion de repartir avec leur panier de produits, même si cette saison 2023 a été moins bonne que l'année dernière, indique Florent Baret, lui-même producteur.

Une saison moins bonne

"En début de repousse l'année dernière, on a eu des conditions climatiques difficiles. Ce qui nous a fait perdre deux ou trois mois de maturité. Et ça se ressent aussi au niveau du rendement. On doit avoir une perte de 15% à 20%", déplore le Saint-Joséphois.

Une saison moins bonne mais qui n'est pas non plus catastrophique. Pour cette 20ème édition, plus de 30 000 visiteurs attendus sont attendus pour venir à la rencontre des producteurs. Le safran se décline à l'infini ou presque : en gelée, en confiture, en poudre, en tisane,...

Fête du safran • ©Hermione Razafinarivo

"Un produit de qualité incontestée"

"Le safran péï est un ingrédient incontournable de notre cuisine", n'a pas manqué de rappeler le maire de Saint-Joseph Patrick Lebreton. "Un produit de qualité incontestée" dont "la renommé dépasse largement nos frontières communales et régionales".

"On est passé d'un produit purement agricole à un produit agritouristique. Forcément, c'est une belle évolution", défend Patrick Lebreton. Sur cette thématique touristique, la "Ronde Curcuma" devrait certainement attirer plus d'un visiteur, vendredi matin.

L'interview de Florent Baret et Patrick Lebreton :

Des balades touristiques à la Rando Curcuma

Il s'agit d'une balade pédagogique de découverte du village où les participants, et en particulier le public scolaire, pourront s'atteler à planter des espèces endémiques et créer des pots biodégradables.

Au programme également de ce Safran en fête, des animations sportives et touristiques, comme le Trail du Curcuma et la Rando Curcuma dimanche matin.

Aim A Nou, Maperine et Mélanz Nasyon

A ne pas manquer également l'élection de Miss Saint-Joseph, jeudi soir, ou encore le concours culinaire du meilleur entremets, vendredi après-midi, qui est dédié cette année aux racines, fruits et légumes lontan.

Côté musique, il y aura aussi du lourd sur le podium avec Aim A Nou, Appolonia, Maperine et Mélanz Nasyon. La troisième jeunesse aura droit à une journée dédiée, samedi, avec un "bal musette" organisé sous le grand chapiteau et l'élection de "Miss Belle Epoque".

Le programme complet est à retrouver sur le site de la Maison des Associations de Saint-Joseph.