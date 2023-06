Saint-Joseph : les habitants ont été surpris par une brusque montée des eaux suite aux intempéries

Hier, lundi 12 juin, en fin d’après-midi, un impressionnant épisode de fortes pluies a touché le Sud de l’île. Des trombes d’eau se sont abattues sur les communes de Saint-Joseph et de Petite-Ile, près de 60 litres d’eau au m² en une heure.

Les habitants ont été surpris par ce phénomène, qui a provoqué une brusque montée des eaux. Deux centres d’hébergement ont été ouverts par la municipalité pour accueillir les personnes en difficulté.

Bizarrement, cela me rappelle un épisode qui s’est fait sur Vincendo il n’y a pas trop longtemps. Et aujourd’hui, on est comme en Europe, comme les problèmes avec le réchauffement climatique. En très peu de temps avec une telle intensité, on n’a jamais vu.