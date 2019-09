Fête de la Salette à Saint-Leu : absent, Monseigneur Aubry ne célébrera pas la messe

Monseigneur Aubry absent

C'est le rendez-vous religieux de cette semaine. La fête de la Salette se déroule à partir de ce jeudi 19 septembre à Saint-Leu et jusqu’au dimanche 22 septembre.Chaque année, entre 10 000 à 15 000 fidèles sont attendus pour la traditionnelle messe de la Salette prévue demain. Pour la première fois, elle ne sera pas célébrée par l'évêque de La Réunion, Monseigneur Gilbert Aubry qui est à la conférence des évêques à Maurice.Venus de toute l’île, en famille ou entre amis, des milliers de fidèles vont se rendre très tôt demain matin sur la colline de Saint-Leu pour assister à la messe. Le rituel religieux consiste à monter les marches qui conduisent à la petite chapelle. Certains effectuent ce chemin de croix à genoux. Prières et messes rythment cette célébration. Tous les prêtres du diocèse sont présents pour rendre hommage à Notre-Dame de La Salette.Dans la commune, les bénévoles sont en plein préparatifs. Ils vont distribuer près de 4 000 repas aux fidèles catholiques demain. Carry poulet, cabris et samoussas sont au menu. Les plats ont reçu la bénédiction ce matin avant un repas de partage en cette veille de messe.Cette fête trouve son origine en 1859. L’île est victime d’une grande épidémie de peste et de choléra qui fait 2700 morts. Le père Saissac, curé de la paroisse promet alors de construire une chapelle en l’honneur de Notre-Dame de la Salette sur une petite colline à Saint-Leu si ses paroissiens sont épargnés par l’épidémie. Finalement, peste et choléra s’arrêtent aux portes de Saint-Leu.Quatre jours d’animations et de concerts gratuits sont prévus à Saint-Leu et aux alentours. La commune organise aussi des festivités.20h : Alliance Kréol en live sur la scène de La Ravine21h : El, Lucyana, Lucie en Show Case20h : concert du groupe Nova suivi de Laura BegShow DJ N’Rick & Batman20h45 : Zouk Machine22h15 : Junior, Abdoul, DJ Sebb, Capitaine, Deric, Nikky Larson, DJ Noox et Chko One.Dès 16h : Sun Océan a présenté le radio crochet suivi d’un show modeEn soirée : Décibel est le nom du plateau artistique proposé avec Jess &Nikos, Tobo, Natan, Jean Pierre, Sheyrone et Adam. Concert de Médérice.