Engagisme à La Réunion : commémoration de Palany Sadeyen et des engagés indiens arrivés sur l'île au 19e siècle

Les descendants de Palany Sadeyen, engagé indien arrivé à La Réunion au XIXème siècle, se sont réunis à Saint-Leu pour lui rendre hommage ce dimanche.

Dans le même temps, au Barachois, la Fédération Tamoule de la Réunion a organisé ce dimanche matin une cérémonie pour le 196ème anniversaire du début de l'engagisme à La Réunion.

Cela ne fait que deux ans que la date du début de l'engagisme a été identifiée par les historiens péi. Pour le président de la Fédération, il est nécessaire "d'aller plus loin" à présent, afin de faire connaître et transmettre ce fragment important de l'histoire de La Réunion.

En 1881, Palany Sadeyen est arrivé à La Réunion à l'âge de 10 ans, à bord du bateau "La Marguerite". Matriculé "114 282" et orphelin, il est envoyé au Lazaret de la Grande Chaloupe en quarantaine, avant de rejoindre une exploitation agricole à la Grande Ravine, aujourd'hui commune de Trois-Bassins. Il effectuait des petits travaux pour un salaire de six francs par mois.

La venue de Palany Sadeyen, tout comme les autres engagés de l'époque, répondait à la forte demande de main-d’œuvre pour les plantations.

En 1905, Palany Sadeyen se marie à Trois-Bassins et fonde une famille. Il devient père de 12 enfants.

Palany Sadeyen était domestique et cuisinier. Comme tous les malbars, il était agriculteur et éleveur en même temps. On travaillait à l’usine, on travaillait pour les blancs. On faisait tout en même temps. Un Sadeyen, la main dans la terre et la tête dans la cuisine.

Une plaque commémorative a été posée ce matin à Saint-Leu. Ce devoir de mémoire est d'ailleurs respecté par la nouvelle génération.

Après un travail de recherche minutieux, Antoine Sadeyen a reconstitué l'arbre généalogique de son grand-père. "Ça n'a pas été facile de trouver les informations. Je suis allé aux archives départementales et dans différentes mairies", précise-t-il.

C’est vraiment l’arbre qui s’est enraciné ici. La deuxième génération représente les branches de l’arbre. Moi, je suis de la troisième génération. Donc, on est les bourgeons de l’arbre et on commence à faire un décompte, mais on est à plus de 1 000 descendants. Ma plus grande satisfaction, c'est qu'aujourd'hui on parle de Palany Sadeyen. C'est l'image du laboureur et de ses enfants.