Marine Futol, 18 ans, est élue Miss Réunion 2024

L'élection de Miss Réunion 2024 a eu lieu ce samedi 24 août 2024 au théâtre de Champ-Fleuri, à Saint-Denis. À l’issue de la soirée, c'est la candidate numéro 12, Marine Futol, qui a décroché le titre.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

La Saint-Leusienne Marine Futol, âgée de 18 ans, est élue nouvelle Miss Réunion 2024

La Saint-Leusienne d'1,80 mètre est âgée de 18 ans. Elle doit désormais se plier aux exigences de sa fonction de Miss durant une année.

"Hier soir, j'étais vraiment submergée par les émotions. Je n'arrivais pas à respirer. Petit à petit, je commence à réaliser que je suis Miss Réunion. Je suis très contente et très reconnaissante", lance Marine Futol.

Inscrite en première année de licence de droit, la jeune femme mettra ses études en pause pendant un an pour les reprendre l'année prochaine. Son objectif est de devenir douanière.

Marine Futol est passionnée de voyage, de chant, et comme toutes les Miss, elle compte se consacrer à une cause, celle du harcèlement scolaire.

"Aujourd'hui, je réalise que je deviens une très belle femme, aussi bien physiquement, qu'intérieurement. Je commence à prendre confiance en moi, ça me fait beaucoup de bien", confie la nouvelle Miss Réunion, qui a par le passé, été victime de harcèlement scolaire.

Avec Miss Réunion, on développe une certaine notoriété. Donc, moi, je veux lutter contre le harcèlement et notamment le harcèlement scolaire. Quand j'étais petite, on se moquait de moi. Comme je suis très grande et très fine, c'était à cause de mon physique.