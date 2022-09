Saint-Leu au rythme des fêtes de la Salette du 10 au 25 septembre

Les traditionnelles fêtes de la Salette sont de retour après deux années d’absence. Du 10 au 25 septembre, des milliers de visiteurs sont attendus, que ce soit pour le pèlerinage, la marche aux flambeaux, la messe de la Salette ou encore la fête foraine et les concerts.

LH •

Du 10 au 25 septembre, la ville de Saint-Leu va vivre au rythme des fêtes de la Salette. Le pèlerinage mais aussi la fête foraine et les concerts font leur retour après deux années d’absence.

Cette fête avant tout religieuse commémore les victimes des épidémies de peste et de choléra en 1859, qui épargnèrent les quartiers de Saint-Leu. Les paroissiens de Saint-Leu avaient alors érigé un culte à Notre Dame de la Salette, à l’initiative du prêtre Louis Saissac, le curé de la paroisse de Saint-Leu.

La circulation réglementée en centre-ville

La circulation sera modifiée le temps des fêtes. Ainsi, du samedi 10 septembre au dimanche 25 septembre, la circulation et le stationnement sont interdit dans la rue Haute, entre le rond-point Nord et la rue Gaspard, à l’exception des riverains.

La circulation sera également interdite dans la rue de la Salette.

Le pèlerinage dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11

A l’occasion du pèlerinage entre Saint-Louis et Saint-Leu, la circulation sera réglementée sur la route des plages, du carrefour RN1/RD11 au giratoire Rotary à l’Etang-Salé, dans la nuit du samedi 10, à partir de 19h, au dimanche 11, jusqu’à 6h. Seule la circulation des piétons y sera autorisée.

Une déviation est mise en place dans les deux sens par la RD11 Route de Piton Saint-Leu et par la RN1A Route des Tamarins, entrée et sortie « Le Portail ».

La Marche aux Flambeaux le dimanche 18 au soir

Pour la Marche aux flambeaux, le soir du dimanche 18 septembre, la rue Général Lambert sera fermée de 18h à 20h entre l’intersection avec l’avenue de Chateauvieux et de la rue Haute an passant par la rue Gaspard. Une déviation sera mise en place par les rues adjacentes pour les automobilistes.

Messe de la Salette le lundi 19

La rue Haute sera fermée entre le chemin Dubuisson et la rue Gaspard dans le sens Sud/Nord le lundi 19 de 5h à 18h à l’occasion de la Messe de la Salette. Dans la rue Général Lambert, le stationnement sera interdit côté montagne, entre le rond-point Nord et la Ravine de la Fontaine, et la circulation se fera en sens unique Sud/Nord entre le chemin Dubuisson et le rond-point Nord.

Les automobilistes rouleront également en sens unique, mais dans le sens Nord/Sud, dans la rue Compagnie des Indes, le Boulevard Bonnier et le Boulevard de l’Océan.

Une fête populaire

Pèlerinage mais aussi fête emblématique et populaire de la ville de Saint-Leu. Du 15 au 19 septembre la fête foraine se réinstalle dans la ville. Des concerts gratuits tous les soirs sur la scène de la Ravine Saint-Leu : Léa Churros, Médérice, T-Matt, Clara, Baster, PLL, Missty, Dj Sebb, Srjo, Destyn Maloya, Junior, Black T.

Le traditionnel radio crochet aura lieu le dimanche 19 septembre, tandis que la journée de la 3ème jeunesse se déroulera le dimanche suivant, le 25 septembre, avec le grand bal au Parc du 20 décembre.

Pour les journées du 19 et du 25 septembre, il est conseillé aux automobilistes d’emprunter la route des Tamarins s’ils ne souhaitent pas se rendre en centre-ville de Saint-Leu.