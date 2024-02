Saint-Louis : des enseignants d'EPS mobilisés pour dénoncer des mauvaises conditions de travail

Des conditions de travail déplorables, dénoncées par les enseignants d'EPS du collège Jean Lafosse de Saint-Louis. Alors que les températures dépassent les 55 degrés, il n’y a pas de zone d'ombre aux abords des terrains sportifs. Ce jeudi 22 février 2024, ils se mobilisent pour sensibiliser le Département sur leurs conditions de travail. De leur côté, les élèves souffrent également de la chaleur lors des cours de sport.

Annaëlle Dorressamy / Patrick Smith •

Depuis des années, les enseignants d’EPS réclament des installations sportives correctes, “une revendication jamais prise en compte”, déplorent-ils. Ce jeudi, ils ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Pour faire entendre leurs revendications, ils se sont mobilisés devant les grilles du collège Jean Lafosse à Saint-Louis.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Saint-Louis : des professeurs d’EPS se mobilisent et dénoncent des mauvaises conditions de travail

Une situation intenable pour les élèves et les enseignants

Les enseignants ont déjà fait plusieurs demandes pour que des travaux d’installations soient faits au niveau des terrains de sport, en vain.

Quand le beau temps est au rendez-vous, “c’est la galère, même quand on a fini nos exercices il fait très chaud”, témoigne un élève. “On fait l’échauffement et on est déjà en sueur”, lance un autre élève.

En temps de pluie, c’est la même rengaine.”Le sol est glissant et les infrastructures non protégées sont inondées, déplorent les professeurs. Les salles sont même dégradées”.

Des installations sportives correctes

Cette année, ça fait 25 ans que ces professeurs d’EPS se battent pour que les élèves bénéficient d’installations sportives correctes. Les professeurs déplorent notamment : "des températures élevées jusqu’à plus de 50°C (relevés au sol sur 1 heure), une absence d’ombre, des problèmes d’installations, des sols glissants et/ou complètement inondés, un manque d’aération et de laine de verre".

Le collège a été créé en 1999 et il a été livré avec très peu d’équipements sportifs. En tout cas, des installations sportives inadaptées par rapport aux conditions climatiques et au nombre d’élèves que contient l’établissement. Yannick Delbos, professeur d’EPS

Des problèmes de santé

Certains élèves rentrent chez eux dans des états de fatigue extrême, comme l’explique une parent d’élève : “On en a un qui souffre de maux de tête très forts en arrivant à la maison. Il va dormir sans manger. Y en a un qui a régulièrement des saignements de nez”.

Les professeurs ont vu deux de leurs collègues déclarer un cancer de la peau.