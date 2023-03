Assassinat de Maximin Chane-Fane : 30 ans de réclusion requis contre Georget et Kevin Hoarau en appel

Des peines de 30 ans réclusion criminelle ont été requises à l'encontre de Georget et Kévin Hoarau pour l'assassinat de Maximin Chane-Fane. Le père et le fils sont jugés en appel depuis mercredi pour ce guet-apens meurtrier commis en mars 2019, à Saint-Louis. Le verdict est attendu dans la journée.

HA / DG •

Au troisième et dernier jour du procès en appel de Georget et Kévin Hoarau à la cour d'assises, l'avocat général a requis des peines de 30 ans réclusion criminelle, assorties de 20 ans de sûreté, à l'encontre du père et du fils accusés de l'assassinat de Maximin Chane-Fane, un infirmier à la retraite.

Car selon, la magistrate les responsabilités sont partagées. "Ils ont tout fait ensemble, avant, après". La victime de 73 ans avait été sauvagement tuée il y a quatre ans, jour pour jour, le 3 mars 2019, dans le quartier de la Palissade, à Saint-Louis. Ce jour-là, Maximin Chane-Fane était venu réclamer les 1 300 euros de loyers impayés que lui devaient Georget et Kévin Hoarau.

Des accusés "amnésiques"

Pendant ces trois jours de procès, les deux accusés n'ont pas donné davantage d'explications, expliquant ne pas se souvenir des "détails" de cette journée. Les deux locataires avaient tendu un guet-apens à la victime : caché dans la salle de bains de la modeste habitation, Kévin Hoarau l'avait attaqué par derrière avec un couteau à désosser.

Avec son père, il s'était ensuite acharné sur la victime qui avait vainement tenté de s'enfuir. Une "absence d'humanité", pointée du doigt par l'avocat de la partie civile, Me Djalil Gangate. Maximin Chane-Fane, a précisé le conseil, était "un propriétaire conciliant" et "d'une bonté profonde". Le verdict est attendu dans la journée.

Ils font la fête après le meurtre de la victime

Lors du premier procès, l'année dernière, Georget Hoarau avait écopé de 25 ans de réclusion criminelle, tandis que son fils avait lui été condamné à une peine de 20 ans, alors que l'avocat général à l'époque en avait requis 30. C'est d'ailleurs le parquet général qui avait fait appel du verdict.

Lors de l'instruction, Georget et Kevin Hoarau avaient reconnu avoir prémédité l’agression mortelle de Maximin Chane-Fane. Après avoir tué le septuagénaire, les deux individus s'étaient rendus sur le front de mer de Saint-Pierre avec la voiture et l'argent de la victime pour s'alcooliser et jouer au billard.