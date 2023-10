Etang du Gol à Saint-Louis : plus de 800 signatures pour la pétition réclamant des travaux d'endiguement

A Saint-Louis, plusieurs habitants de l'Etang du Gol réclament la mise en œuvre de travaux d’endiguement et de protection face au risque de submersions marines. La pétition lancée par le collectif "Sovgard Zarlor Kartyé Létan" a rassemblé plus de 800 signatures pour l'instant.

Dimanche 22 octobre, le collectif "Sovgard Zarlor Kartyé Létan" s’est à nouveau mobilisé en organisant un pique-nique dans le quartier de L'Etang du Gol, à Saint-Louis.

Ce groupe de riverains réclame la mise en oeuvre de travaux d’endiguement et de protection sur cette frange littorale exposée lors des épisodes de fortes houles, d'où ce projet de pétition lancé le mois dernier dans l'espoir de trouver une solution pérenne.

Étang du Gol : une pétition pour demander des travaux d'endiguement

Que faire face au risque d'inondations ?

"A l'heure actuelle, on en est à plus de 850 signatures", indique Jean-Louis Dumont, l'un des porte-parole du collectif qui a lui-même vu sa maison être envahie par les eaux en 2017.

Depuis plusieurs années, les habitants du quartier saint-lousien subissent en effet régulièrement les assauts de l'océan avec souvent des inondations occasionnant d'importants dégâts dans leurs habitations.

Lors des épisodes de forte houle, les maisons des riverains de l'Etang du Gol, à Saint-Louis, sont directement exposées (photo d'archives) • ©Florent Marot

Dialoguer avec les autorités

"J'ai mis en place ce collectif lorsque les autorités compétentes ont dit dans la presse qu'il n'y avait pas d'autres solutions pour nous, explique Jean-Louis Dumont. On était seulement quatre quand on a démarré et maintenant on est une trentaine de membres actifs".

Pour Jean-Louis Dumont, ce collectif est un moyen de dialoguer avec les autorités, et cela en toute transparence, insiste-t-il. "On se sent de plus en plus menacé face au risque de houle, défend-il encore. Selon les experts, la houle était à 11 mètres en 2018 et elle est passé à 14 mètres en 2023. On voit donc bien le danger".

La pétition sera transmise prochainement aux autorités. Les habitants espèrent une prise de conscience et des réponses concrètes.