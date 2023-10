Les fidèles de la Rivière Saint-Louis rassemblés à l'occasion de la messe du Rosaire

Notre-Dame du Rosaire à l’honneur. La paroisse de la Rivière Saint-Louis célébrait aujourd’hui sa sainte patronne. L’occasion pour les habitants du quartier de demander des grâces, mais surtout, de perpétuer une tradition bien ancrée.

HA / Loïs Mussard •

Ce dimanche, les fidèles catholiques du quartier de la Rivière Saint-Louis ont répondu en nombre à l'invitation de la paroisse venir célébrer leur sainte patronne. La messe a rassemblé plus de 500 personnes.

Pour beaucoup, la célébration de Notre-Dame du Rosaire est un moyen de perpétuer la tradition. "C'est la vie de la paroisse. C'est l'occasion de se rencontrer, d'échanger et de permettre aussi à la paroisse d'avoir quelques subsides", explique Marie-Claude Pothin, une fervente croyante.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Notre-Dame du Rosaire à l’honneur à la Rivière Saint-Louis

"Pour que les jeunes reprennent le flambeau"

"Quand il y a la fête, il faut venir. On adresse nos prières à la Vierge et on se confie à elle", confie Marie-Lys Bénard, une gramoune qui espère que les jeunes générations reprendront le flambeau.

La construction de l’église de Notre-Dame du Rosaire remonte au 19ème siècle. 139 ans après, les fidèles à la Rivière Saint-Louis ont toujours la dévotion au cœur.

Les paroissiens de la Rivière Saint-Louis célèbrent Notre Dame du Rosaire, une église construite au 19eme siècle • ©Loïs Mussard

Prières, séga et humour...

En plus des messes de 7h et de 10h, les festivités se sont poursuivies ce dimanche après-midi avec la prestation de la Chorale des Coeurs Joyeux et celle des enfants du catéchisme.

Comme pour samedi où un plateau artistique avait notamment rassemblé le ségatier Sélio et son homologue féminine Ségäel, d'autres artistes se sont encore succédé pour poursuivre les festivités et notamment les jeunes humoristes Benji et "Titi le comik".