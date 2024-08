Rentrée scolaire 2024 à La Réunion : deux nouvelles écoles au groupe scolaire ZAC Avenir à Saint-Louis

Pour cette rentrée scolaire 2024, l'académie de La Réunion compte deux écoles neuves et elles se trouvent à Saint-Louis. Elles forment le groupe scolaire de la ZAC Avenir. 270 élèves y sont inscrits. Ils font une rentrée progressive dans ces écoles très attendues par la population et par la commune.

Annaëlle Dorressamy / Suzette Emma •

C'est la rentrée pour les 217 350 élèves de l'académie de La Réunion, ce lundi 19 août 2024.

L'école maternelle et l'école élémentaire du groupe de la ZAC Avenir, à Saint-Louis, accueillent des marmailles pour cette rentrée scolaire 2024.

Deux nouvelles écoles, 24 classes

Pour construire l'école maternelle de 10 classes et l'école élémentaire de 14 classes, un réfectoire commun, une salle de motricité, deux grands préaux en partie couverts, une salle polyvalente, un terrain de sport et un mini-amphithéâtre, l'État et la ville de Saint-Louis ont investi plusieurs millions d'euros.

Rentrée scolaire 2024 à La Réunion : deux nouvelles écoles forment le groupe scolaire ZAC Avenir à Saint-Louis • ©Réunion La 1ère

Deux écoles très attendues par les Saint-Louisiens

Attendues depuis 20 ans par les Saint-Louisiens et après plus de deux ans de travaux, les deux écoles ont enfin été inaugurées le mercredi 14 août dernier.

L'État a investi près de "4 835 000 €, au travers du plan de Relance 2020, dans la construction du groupe scolaire de la ZAC Avenir", souligne la préfecture, dans un post publié sur Facebook.

"De belles écoles modernes"

C’est une belle opportunité pour les enfants de la ZAC Avenir, pour les enfants de l’Etang, qui vont pouvoir avoir de belles écoles modernes, innovantes, de qualité architecturale et végétalisées. Pour la ville de Saint-Louis, c’est un grand pas en avant, puisqu’il y a enfin de nouvelles écoles inaugurées sur le territoire. La dernière date de 2008. Juliana M’Doihoma, maire de Saint-Louis

Rentrée scolaire 2024 à La Réunion : deux nouvelles écoles forment le groupe scolaire ZAC Avenir à Saint-Louis. Un réfectoire flambeau neuf • ©Réunion La 1ère

Rentrée scolaire 2024 à La Réunion : deux nouvelles écoles au groupe scolaire ZAC Avenir à Saint-Louis • ©Réunion La 1ère

Une rentrée progressive

"On ne veut pas brusquer les élèves, lance Juliana M'Doihoma. Pour cela, on opte pour la solution de la rentrée progressive avec six classes de l'école maternelle qui accueillent 110 élèves et 10 classes de l'école élémentaire qui accueillent 160 enfants environ".

Tout est fait pour que les enfants se sentent bien. Ils vont vraiment avoir les meilleures conditions d’accueil et d’enseignement dans ces deux belles grandes écoles. Juliana M’Doihoma, maire de Saint-Louis

Les autres élèves des deux écoles feront leur rentrée scolaire demain, mardi 20 août 2024.