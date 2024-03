Solidarité à La Réunion : une convention signée, des dons pour aider les plus démunis

Après avoir lancé la Caravane du cœur en mai 2021, le fonds de dotation Solidarité Insaniyat signe une convention avec l’Union Départementale des Centres Communaux d’Actions Sociale de La Réunion (UDCCAS), ce mardi 12 mars 2024, à Saint-Louis. L’objectif est de venir en aide aux démunis, notamment en distribuant des colis alimentaires.

Annaëlle Dorressamy / Daniel Bénard / Loïs Mussard •

Pour commencer ce mois de Ramadan, la solidarité et le partage sont les valeurs mises en avant. C’est dans cette optique que le fonds de dotation Solidarité Insaniyat d’Abdoullah Ravate, signe une convention avec l’Union Départementale des Centres Communaux d’Actions Sociale de La Réunion (UDCCAS). Le but est d’aider les personnes les plus démunies.

Mieux cibler les personnes les plus démunies

Le fonds de Solidarité Insaniyat dresse le constat suivant. “À l’heure actuelle, lorsqu’on descend dans les rues pour faire une distribution de colis, les personnes viennent de partout. Ce ne sont pas forcément les personnes les plus nécessiteuses qui ont les colis alimentaires”, souligne Bruno Domen, président de l’UDCCAS.

Ecoutez Bruno Domen, maire de Saint-Leu et président de l'UDCCAS sur Réunion La 1ère :

Distribution de dons : interview de Bruno Domen, président de l’UDCCAS

En ces temps d’inflation, le fonds Solidarité Insaniyat (qui signifie “humanisme” en arabe NDLR), souhaite notamment renforcer ses partenariats avec les structures sociales de l’île. Grâce à la convention signée avec l’UDCCAS, le but est de “mieux cibler les personnes en difficulté”, précise Youssuf Alibhaye, secrétaire permanent de Solidarité Insaniyat.

Simplifier les démarches pour aider les démunis

Les CCAS sont l’outil principal des municipalités pour mettre en œuvre les actions solidaires et organiser l’aide sociale au sein d’une commune. Leur rôle est de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant de handicap et de gérer différentes structures destinées aux enfants.

Ce partenariat vise à promouvoir une politique départementale concertée par un service public de qualité matérialisée par des actions de non-recours aux droits, de précarité, de lutte contre la pauvreté, d'éducation et de santé. Nous simplifions les démarches des bénéficiaires qui nécessitent une aide de première nécessité. Bruno Domen, président de l’UDCCAS

Solidarité à La Réunion : une convention signée, des dons pour aider les plus démunis • ©Réunion La 1ère

Un travail de terrain pour plus de solidarité

Pour rappel, la caravane du cœur avait distribué des centaines de repas à des sans-abris aux quatre coins de l’île. “Le fonds de dotation s’est engagé à mettre en place diverses initiatives dans l'île, visant à améliorer la qualité de vie des personnes dans le besoin, et ce, sans distinction aucune”, insiste Abdoullah Ravate, président du fonds de dotation Solidarité Insaniyat.

À présent, “le but est de distribuer les colis alimentaires aux personnes qui en ont le plus besoin”, insiste Bruno Domen, maire de Saint-Leu et président de l’UDCCAS.

L'intérêt pour la fondation est de trouver les personnes les plus nécessiteuses. Il y aura un premier travail de fond effectué par les travailleurs sociaux pour qu’on trouve les personnes les plus précaires et les plus éloignées pour bénéficier de ces dons. Au niveau de l’éducation, l’objectif est également de proposer un accompagnement aux familles qui le souhaitent. Bruno Domen, président de l’UDCCAS

Grâce à cette convention, tout au long de l'année, des actions solidaires auront lieu aux quatre coins de l'île.