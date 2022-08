Saint-Paul : à la veille de la marche sur le feu, les fidèles s’activent pour les derniers préparatifs

Demain, jeudi 11 août, a lieu la marche sur le feu en l’honneur de la déesse Mariamen. Au temple de Saint-Paul, à la veille de ce moment de ferveur, les fidèles s’activent pour les derniers préparatifs.

Céline Latchimy avec Harini Mardaye •

Les dix jours de grande ferveur religieuse dédiée à la déesse Mariamen se terminent par la marche sur le feu. 200 à 300 pénitents traverseront les braises demain. Au temple de Saint-Paul, les fidèles s’activent pour les derniers préparatifs.

J-1 avant la marche sur le feu en l’honneur de la déesse Mariamen

L’heure est aux derniers coups de balai, de pelle et de pioche avant le grand jour. Les pénitents apportent une attention toute particulière au carré de terre qui va accueillir les braises. "On prépare la veille pour que demain on ait le temps de bien se préparer. Là on décore, on prépare le carré de feu" confie un fidèle. Des préparatifs qui ont commencé ce matin.

A la veille de la marche sur le feu au temple de Saint-Paul, les fidèles s'activent pour finaliser les derniers préparatifs • ©Harini Mardaye

Ces dernières années, les festivités ont été soumises aux restrictions sanitaires. C’est donc sans contraintes que les pénitents pourront se purifier en marchant sur le feu sacré. Ils espèrent une chose : que leurs prières soient entendues.