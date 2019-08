Saint-Paul : opération de solidarité pour faire face à l'hiver austral

© Solidarité Insaniyat

Le reportage d'Aurélie Constant et Thomas Lemoullec :

DISTRIBUTION DE KITS LE FRE AU BERNICA

Apporter un peu de réconfort à ceux qui souffrent de l’hiver austral. Tel est l’objectif du fonds de dotation Solidarité Insaniyat qui a pris l’initiative de remettre 1 000 kits d’hiver à sept associations réparties sur toute l’île.Depuis lundi, elles distribuent ces « kits la fré », comprenant bonnet, écharpe et couverture, aux personnes dans le besoin comme les sans-abris ainsi que ceux qui vivent dans les hauts et qui n’ont pas de quoi se protéger correctement du froid. L’opération de solidarité s’est terminée aujourd’hui avec la remise de 160 « kits la fré » au Centre d’insertion sportive et culturelle de Bernica basé à Saint-Paul.Solidarité Insaniyat n’en est pas à sa première action sur le terrain. Depuis sa création en 2014, elle a mis en place plusieurs initiatives dans l’île dont la distribution de colis alimentaires, l’opération « 2 000 couettes » ou encore apporter une aide financière à une épicerie sociale et solidaire de Saint-Benoît. Au fil des années, Insaniyat, qui signifie « Humanisme » en arabe, a traité de nombreuses demandes d’aides à La Réunion mais aussi à Madagascar et à Mayotte.D’autres actions sont prévu au Camp Maron du centre d’insertion sportive et culturel du Bernica. Mercredi, les riverains profiteront d'une matinée bien-être et d'un repas partagé.