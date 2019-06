Crise requins : OPR assigne l’Etat devant le tribunal administratif

Un référé pour contraindre à l’action

Une campagne d’affichage pour l’opinion publique

Crise requins : OPR et des commerçants de Saint-Paul attaquent l'Etat

L’association Océan Prévention Réunion et des commerçants de Saint-Paul attaquent l’Etat en référé devant le tribunal administratif. Depuis le 26 juillet 2013, un arrêté préfectoral interdit la baignade provisoire à cause du risque requins.Un arrêté reconduit à 9 reprises, au point de devenir un arrêté définitif, alors que jusqu’à maintenant, aucune solution n’a été apportée pour sécuriser véritablement l’accès des usagers à la plage, et relancer donc l’activité économique.Aujourd’hui, par leur action en référé liberté, l’association OPR et les commerçants revendiquent leur droit à la liberté de commerce, et ils demandent que l’Etat soit obligé de mettre en place de vraies solutions de sécurisation.Ils produisent en ce sens un dossier circonstancié, qui sera examiné par le Tribunal Administratif de Saint-Denis mercredi 3 juillet. Selon Jean-François Nativel, le président de l’association Océan Prévention Réunion, le dossier " met en lumière tous les manquements graves et les faute inexcusables depuis le 26 juillet 2013, date du 1er arrêté d’interdiction provisoire ".Il veut ainsi montrer que l’Etat n’a véritablement rien fait, il en prend pour preuve les deux derniers morts de cette année 2019 encore. Le référé fait état de mesures portées depuis longtemps par l’association.Parallèlement à cette action judiciaire, l’association OPR a présenté une campagne d’affichage " Océan fermé depuis 2013. Réunionnais tous concernés ". Un autocollant est disponible pour manifester son mécontentement avec la gestion faite de la crise requins. Cette action citoyenne qui a déjà reçu l’approbation de plus de 230 commerces.Le reportage de Pierre Comorassamy.