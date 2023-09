Découverte macabre à Tan Rouge : le jeune homme de 26 ans aurait été renversé par un automobiliste

Très tôt, ce samedi matin, le corps sans vie d'un homme de 26 ans a été découvert en contrebas de la route de Bras Canot à Tan Rouge, dans les hauts de Saint-Paul. D'après les premières constatations de la gendarmerie, Yohan N. pourrait avoir été renversé par un automobiliste.

Harry Amourani avec Nadine Bachelot •

Les enquêteurs de la brigade de recherches de Saint-Paul avancent avec prudence dans l'enquête ouverte suite à la découverte macabre faite très tôt, ce samedi 16 septembre, en contrebas de la route de Bras Canot, à Tan Rouge, dans un champ de cannes.

Selon nos informations, c'est le corps sans vie de Yohan N., 26 ans et originaire de Bras Canot, qui a été retrouvé par un témoin qui a ensuite alerté les forces de l'ordre. Les gendarmes se trouvaient déjà sur place aux alentours de 6h30 et ils ont été rejoints dans le courant de la matinée par leurs collègues de l'identification criminelle.

A Tan Rouge, la route de Bras Canot est totalement fermée à la circulation suite à une découverte macabre • ©Rémy G., internaute Réunion La 1ère

Des traces d'impacts et de sang

Ces derniers ont été chargés de collecter et d'analyser les quelques indices découverts sur la chaussée. Contacté par Réunion La 1ère ce samedi après-midi, le parquet de Saint-Denis confirme que des traces d'impacts, mais aussi des traces de sang susceptibles d'appartenir à la victime ont été retrouvées sur le bord de cette route des hauts de Saint-Paul.

A ce stade, les investigations portent sur des faits présumés d'homicide involontaire. Et la procureure, comme les enquêteurs, attendent les résultats de l'autopsie qui devrait avoir lieu ce lundi 18 septembre avant de se prononcer davantage. A la tête de la compagnie de Saint-Paul, le commandant Thomas Petit se refuse d'ailleurs à tout commentaire pour l'instant sur cette affaire.

Un ralé-poussé dans les heures précédent l'accident

Et pour cause, les investigations ont pris une tournure plus complexe entretemps. Les gendarmes ont d'abord eu du mal à identifier la victime puisque celle-ci n'avait pas ses papiers sur elle. Mais une fois son identité confirmée et ses proches interrogés, ils auraient récolté de nouvelles informations.

Dans les heures qui ont précédé son décès, la victime aurait été impliquée dans une bagarre pour une vague histoire de vol de moto, sur le front de mer de Saint-Paul. Il rentrait a priori à pied chez lui lorsque le drame est survenu sur la route de Bras Canot.

Pour l'instant, impossible de faire le lien entre la bagarre et l'accident mortel qui ont eu lieu dans le courant de la même nuit. Mais c'est évidemment une piste que la brigade de recherches explore avec attention.