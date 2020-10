Des marmailles de Saint-Paul s’envolent en parapente avec l’association 1000 Sourires

L’association 1000 Sourires a permis à une vingtaine de marmailles de Saint-Paul de s’envoler en parapente, ce samedi 3 octobre, à Saint-Leu. Une matinée inoubliable pour les enfants. Reportage.

Harini Mardaye / LP •

1000 sourires : bonheur en plein ciel

Adboul, invité surprise

Une vingtaine de marmailles d’un quartier des hauts de Saint-Paul avait rendez-vous à Saint-Leu, ce samedi 3 octobre, pour vivre une matinée inoubliable. Ils ont réalisé leur baptême de parapente en survolant les hauteurs de l’île et les eaux turquoise du lagon. Cette opération s’est concrétisée grâce à l’association 1 000 Sourires.Une fois équipés et rassurés, les marmailles ont décollé d'un point de vue à 800 mètres d'altitude, en binôme avec les moniteurs. Cette vue de l’île depuis le ciel est un moment privilégié pour ces marmailles. C’est aussi l’occasion de voir la richesse de la nature et de les sensibiliser à sa protection. Le lagon, la barrière de corail, les pailles en queue ou encore les dauphins : le spectacle était au rendez-vous.Les enfants ont eu aussi la surprise de passer cette matinée avec le chanteur Abdoul, qui a aussi été un enfant de 1000 Sourires dans le passé. "Merci à 1000 Sourires de me faire plaisir à moi et aux enfants", a confié Abdoul, connu pour sa chanson "Nou Ariv" qui a fait danser La Réunion l’an dernier.