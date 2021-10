Fin de la grève à la Créole

Après plusieurs semaines de grève, un protocole d'accord a été signé aujourd'hui entre la direction et la délégation syndicale de la Créole, la régie communautaire de l'eau et d'assainissement de l'Ouest.

Suite à la conciliation qui s'est déroulée ce lundi, un protocole d'accord a été signé entre la direction et les grévistes de la Créole qui satisfait l'ensemble des parties, y compris sur la question du paiement des jours de grève. Il semble qu'un juste équilibre a été trouvé indique le fermier dans un communiqué.



Ainsi la délégation syndicale a mis fin ce jour au mouvement de grève. Sur les 170 salariés de La Créole, plus d’une centaine manifestaient leur mécontentement depuis début septembre. Les salariés craignaient une "remise en cause de leur statut et de leur acquis sociaux" suite à une délibération du TCO, à propos d’un rapport d’audit dont la régie à fait l’objet. Ce rapport pointait du doigt des "dysfonctionnements au sein de l'établissement public."

Une réouverture au public depuis le 28 septembre

Après une première grève en juillet, suivi d'une trêve en août, la CGTR Eaux avait appelé à nouveau à cesser le travail pour une durée indéterminée, depuis le lundi 6 septembre. Toutefois, après une première négociation aboutie, les bureaux avaient de nouveau ouverts au public dès le 28 septembre.