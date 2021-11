Journée de l’Economie Sociale et Solidaire à Saint-Paul, 200 offres d’emploi à pourvoir

Une journée de l’Economie Sociale et Solidaire était organisée ce mercredi 24 novembre à Saint-Paul. Les Saint-Paulois ont pu rencontrer des associations, entreprises et acteurs de l’insertion professionnelle pour trouver un futur emploi. Près de 200 offres d’emploi étaient ainsi proposées.

LH avec Thierry Chapuis •

Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, différents acteurs étaient regroupés sur le front de mer de Saint-Paul ce mercredi 24 novembre. Une trentaine de stands a été installée à destination du public à la recherche d’emploi, de formation ou d’insertion.

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :

200 offres d’emplois dans le cadre de la journée de l’économie sociale et solidaire à Saint-Paul • ©Réunion la 1ère

L’ESS, une manière d’entreprendre

Le principe de l’Economie Sociale et Solidaire est de créer de l’emploi dans une perspective d’insertion et de réinsertion. Les entreprises qui appliquent ce modèle favorisent l’ancrage local et s’inscrivent bien souvent dans des démarches autour du développement durable et les nouvelles technologies, mais pas seulement.

Si l’économie reste importante, l’ESS veut aussi avoir un impact sur les finalités sociales, sociétales et environnementale, explique Thomas Oger, chargé d’accompagnement à la chambre régionale de l’Economie Sociale et Solidaire. L’objectif n’est pas le profit individuel, les résultats sont réinvestis pour développer de l’activité et de l’emploi.

4 000 nouveaux emplois possibles

Près de 200 offres d’emploi étaient proposées au cours de cette matinée. A La Réunion, il y a 2 146 structures de l’ESS, avec encore de bonnes perspectives d’emploi.

" Globalement, cela représente 4 000 emplois à La Réunion, et il y a une possibilité de 4 000 emplois nouveaux sur ces dispositifs, donc on va travailler pour développer ce secteur et, en tout cas la ville de Saint-Paul est engagée sur cette voie-là. " Emmanuel Séraphin, le maire de Saint-Paul

Au niveau national, l’Economie Social et Solidaire représente 10% du PIB et 14% des emplois.