La communauté tamoule de La Réunion se prépare au Cavadee

A dix jours du cavadee, la communauté tamoule de La Réunion entre dans une période de jeûne et de préparation. Au temple de Saint-Paul, prières et offrandes ont lieu en l’honneur du dieu Muruga.

Ce dimanche 6 juin, une partie de la communauté tamoule de La Réunion était rassemblée au temple de Saint-Paul, dix jours avant la grande fête du Cavadee qui aura lieu le dimanche 12 juin prochain.

C’est un moment important pour les hindous qui entament dix jours de jeûne en l'honneur du Dieu Muruga.

Vigilance sanitaire

La communauté tamoule de l’île pourra à nouveau participer au Cavadee sans restriction sanitaire comme les années passées. Toutefois, pour Serge Ajaguin Soleyen, président de l'association religieuse et cultuelle de Saint-Paul, la vigilance reste de mise.

"Ce dimanche, nous avons changé les règles des repas, pour plus de vigilance pour avoir de jours meilleurs", explique-t-il. Ce matin, prières et offrandes ont lieu au temple de Saint-Paul, en l'honneur du Dieu Muruga.

Le Dieu Muruga

Muruga, également appelé Souplémanyel à La Réunion, est le plus jeune fils de Shiva, l’un des trois dieux principaux de la Trimurti, et de son épouse Parvati. Muruga est représenté chevauchant un Paon, son animal totem, et brandissant une lance.

Appelée Vel, l’arme lui a été donnée par sa mère pour vaincre un démon. Muruga est un dieu guerrier, envoyé par son père Shiva pour aider les dieux dans leur lutte contre les démons. Muruga a été créé à partir de la puissance même, le shakti, de Shiva.