Marche sur le feu à Saint-Paul : près de 200 pénitents réunis pour éprouver leur foi [PHOTOS]

Une grande marche sur le feu a eu lieu ce mardi après-midi en l'honneur de la déesse Mariamen au temple Siva Soupramanien, à Saint-Paul. Près de 200 pénitents y ont participé, mettant ainsi fin à quelque 10 jours de carême.

HA / Adjaya Hoarau et Rahabia Issa •

Pendant 10 jours, ils ont scrupuleusement respecté leur carême et tourner leurs prières vers la déesse hindoue Mariamen. Ce mardi 1er août, l'heure était à l'épreuve ultime pour les fidèles du temple Siva Soupramanien qui ont participé à la traditionnelle marche sur le feu en fin d'après-midi.

Johnny, un père de famille saint-paulois, figurait notamment parmi les quelque 200 pénitents présents pour ces festivités. "Pour moi la marche sur le feu, c'est avant tout culturel, explique-t-il. Mais Mariamen, c'est aussi la mère divine. On la prie pour avoir sa bénéfiction notamment sur le plan de la santé. Souvent on fait une promesse et si tout se passe bien, on pratique la marche en remerciement".

Marche sur le feu en l'honneur de la déesse Mariamen à Saint-Paul • ©Rahabia Issa

Marche sur le feu en l'honneur de la déesse Mariamen à Saint-Paul • ©Rahabia Issa

La grand marche sur le feu en l'honneur de Mariamen au temple Siva Soupramanien, à Saint-Paul • ©Adjaya Hoarau

Une tradition qui se perpétue de père en fils

Le fidèle du temple de la rue Saint-Louis est venu braver le feu en compagnie de ses deux fils, dont un qui a pu entrer pour la première fois dans le carré de feu. "C'est un moment très important en tant que père. C'est un bonneur parce que cette génération qui suit perpétue elle aussi la tradition et pour moi, c'est un vrai plaisir et une grande fierté"

Si certains prient pour rester en bonne santé, d'autres pensent aussi à la campagne sucrière qui débute dans le Sud. Car Mariamen, ou Mariamman, est également la divinité hindoue de la pluie et des agriculteurs.

La communauté malbar de La Réunion célèbre la déesse Mariamen • ©Alix Catherine

Entre 100 et 200 fidèles célèbrent la déesse Mariamen à Saint-Paul • ©Alix Catherine

Les pénitents du temple Siva Soupramanien, à Saint-Paul, célèbrent la fête de Mariamen • ©Alix Catherine

De la Grande Fontaine à la rue Saint-Louis en centre-ville

Aux alentours de 18 heures, alors que la marche sur le feu touchait à sa fin, les pénitents continuaient à danser et à chanter, au son des tambours qui résonnaient toujours. D'autres dévots poursuivaient leurs prières au pied d'une représentation de la déesse.

Avant la marche sur le feu, les fidèles ont pris la route depuis le point d'eau du quartier de la Grande Fontaine. La grande procession a ensuite progressé en direction du temple, via la centre-ville de Saint-Paul.