Opération "Ville bleue" : les gendarmes guettent les infractions génératrices d'accidents pendant ces vacances scolaires

Ils étaient dans l'Ouest ce mercredi matin : les gendarmes ont prévu d'organiser plusieurs opérations de contrôle pendant ces vacances scolaires, à l'affût de ces infractions qui peuvent être à l'origine d'accidents graves.

Ce mercredi 19 juillet 2023, dans l'Ouest, les gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière ont traqué les infractions qui causent les accidents graves sur nos routes.

Ce mercredi dans l'Ouest, une quinzaine de gendarmes était à l'affût des conduites dangereuses dans le cadre de "Ville bleue".

16 militaires étaient mobilisés pour cette opération nommée "Ville bleue". Au programme, contrôles de vitesse, d'alcoolémie, de stupéfiants... à divers endroits de l'Ouest de l'île.

Moins de trafic routier, mais toujours des infractions

Au niveau de l'échangeur de Cambaie à Saint-Paul, ce mercredi matin, les contrôles s'enchaînaient, même si en cette période de vacances scolaires les automobilistes sont moins nombreux sur les routes. En revanche, les infractions qui peuvent provoquer des accidents graves n'ont pas disparu.

Soit, entre autres, "l'usage du téléphone au volant, le non-respect de priorités, au stop ou au feu tricolore, les conduites sous stup ou empire de l'état alcoolique...", énumère le major Noël Gachon, commandant en second de l'EDSR.

Conduite sous stupéfiant

Justement, un conducteur est ce matin-là suspecté d'une conduite sous l'emprise de stupéfiants. "Ce monsieur a été conduit à l'hôpital parce qu'il n'a pas voulu faire le prélèvement salivaire étant donné qu'il avait une rage de dents, donc le collègue l'a conduit au CHOR de Saint-Paul pour un prélèvement sanguin", relate le major Gachon.

Rappelons que le gouvernement, ce début de semaine, a annoncé plusieurs nouvelles mesures en termes de sécurité routière, dont la suspension automatique du permis de conduire pour conduite sous stupéfiants.

Une attention particulière aux deux-roues

Les forces de l'ordre entendent aussi mettre l'accent sur la prévention chez les conducteurs de deux-roues. Julien, motard, vient également d'être contrôlé. Au-delà de la vérification des papiers d'assurance et de son alcoolémie, le motard a été épinglé pour son absence de gants. Ce qui ne l'empêche pas de comprendre l'intérêt de ces opérations. "Les vacances il y a plein de gens qui consomment, il faut continuer et faire plus de contrôles comme ça, partout, pas que sur Cambaie", dit-il.

Des contrôles pendant toutes les vacances

Plusieurs opérations auront effectivement lieu pendant les vacances scolaires sur toute l'île. En zone gendarmerie, aucun décès n'est à déclarer depuis le début de l'année chez les conducteurs de deux-roues. Mais en 2022 à la même période, 16 d'entre eux avaient perdu la vie.