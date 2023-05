Avant le Cavadee, grande ferveur au temple hindou de Saint-Paul pour la fête des dix jours

La communauté hindoue de La Réunion se prépare à célébrer le Cavadee en l'honneur du dieu Mourouga le vendredi 2 juin prochain. En attendant, les fidèles participent à plusieurs cérémonies dans le cadre de la fête des dix jours. C'était le cas hier soir au temple de la rue Saint-Louis, à Saint-Paul.

HA / Henri-Claude Elma •

La nuit dernière, les fidèles du temple de la rue Saint-Louis, à Saint-Paul, participait à une nouvelle cérémonie dans le cadre de la fête des dix jours. Ces moments de prières et de partages entrent dans les préparatifs du Cavadee qui sera célébré le vendredi 2 juin prochain par toute la communauté hindou.

Ces festivités débutées vendredi dernier sont organisées en l'honneur de Mourouga, le dieu de la jeunesse fils de Siva, le dieu suprême, selon les textes sacrés. "On en est au quatrième jour et on célèbre la naissance du dieu Muruga, celui qui a vaincu le mal avec son "vel", une lance avec laquelle il a séparé le mal et le bien", explique Counjendaïvel Ajaguin-Soleyen, le président de l'ASVK, l'Association Siva Vishnou Kaaly.

Fête des dix jours et Cavadee : les cérémonies ponctuent les journées des pénitents hindous, comme ici à Saint-Paul

"J'ai fait une promesse"

Les cérémonies sont quotidiennes et elles sont marquées par ce que les fidèles appellent la levée de la lumière. "Ca nous montre la puissance divine, poursuit Counjendaïvel Ajaguin-Soleyen. Nous avons besoin de toutes ces petites lumières pour pouvoir avancer".

Une foule de pénitents a répondu présent et notamment cette mère de famille saint-pauloise qui indique qu'elle ne manquerait pour rien au monde ce rendez-vous important dans la pratique de sa foi. "C'est une promesse que j'ai faite pendant cinq ans et il me reste deux ans.J'étais très malade, j'ai fait une promesse et ça m'a guéri", confie-t-elle.

La ferveur de la communauté hindoue pendant la fête des dix jours avant le Cavadee • ©David Dijoux

Des offrandes pour le dieu Mourouga

Ils ont ensuite participé à une grande procession dans les rues du centre-ville saint-paulois. "Cette procession a pour but de faire des offrances au dieu Mourouga et de montrer à travers elles qu'on lui rend grâce et qu'on le remercie pour tous les bienfaits qu'ils nous a offerts".

Selon le site communautaire Indes Réunionnaises, la fête des dix jours est célébrée à des dates différentes à la Réunion. Elle se déroule par exemple en janvier-février, à Saint-André et Saint-Louis, en avril ou en mai à Saint-Pierre, ou encore en août-septembre à Saint-Denis.