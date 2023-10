Le centre-ville de Saint-Gilles en travaux : la galère pour les riverains et les commerçants

Le visage du centre-ville de Saint-Gilles s'apprête à être transformé en profondeur avec le plan de rénovation urbaine pensé par la municipalité de Saint-Paul. Mais en attendant la fin des travaux débutés en février dernier, les riverains et les commerçants ne cachent pas leur exaspération.

Les riverains et les commerçants du centre-ville de Saint-Gilles commencent à perdre patience. Lancé le 27 février dernier, le chantier de rénovation urbaine devrait se terminer d'ici la fin de cette année 2023. Mais jusque là, il faut faire avec la poussière et les embouteillages.

"C'est un gros handicap pour nous. Les motos sont exposées à la poussière tout le temps. C'est le bazar. C'est impossible de travailler en fait, et le chiffre d'affaires est en baisse. On n'en peut plus !", réagit Romain Barreaud qui est commercial dans une concession.

"Ça joue sur le chiffre d'affaires"

"C'est sûr que ça joue sur le chiffre d'affaires, commente à son tour Cédric Luce, employé d’un garage. On a des clients qui refusent de déposer leurs véhicules à cause des travaux, mais on n'a pas le choix, on fait avec".

Les conséquences de ces travaux sur la circulation sont en effet plus que visibles. Avec un double sens et une seule voie d'accès gérée en alternat avec des feux d'arrêt, c'est un peu la galère pour les automobilistes.

Commerçants, riverains et automobilistes doivent prendre leur mal en patience avec les travaux en cours à Saint-Gilles • ©Thierry Chapuis

"Au moins, ça va embellir la rue"

"Personne ne pouvait se garer jusqu'à [mercredi] après-midi, du coup, ça a été compliqué ces derniers jours. Aujourd'hui, j'espère pouvoir travailler correctement", souffle Djamila Savary, une autre commerçante de la rue du Général de Gaule, l'artère principale du centre-ville.

"Au moins, ça va embellir la rue, nuance un passant. Après les travaux, ça sera plus pratique avec plus de zones piétonnes. Après pourvu que les gens aient aussi des places pour se garer. C'est le principal".

Des arbres endémiques plantes et 60 places de parking aménagées

Parmi les commerçants, personne ne conteste évidemment l'utilité de ces travaux. Il n'empêche qu'ils souhaitent désormais tous que le chantier puisse se terminer au plus vite. Un chantier dont la première tranche, évaluée à 11 millions d’euros, est financée notamment par l'Union Européenne.

Deux zones du centre-ville sont concernées. A l’entrée nord, une soixantaine de places de stationnement sont prévues. Du mobilier urbain sera ajouté et des arbres endémiques seront également plantés. Au sud , la priorité a été donnée à la sécurisation du pont de la ravine Saint-Gilles.