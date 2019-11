Récifs en fête : la réserve marine de La Réunion sensibilise aux bons comportements

Ce week-end, la Réserve naturelle marine de La Réunion organise la seconde édition de l’évènement Récifs en fête sur la plage de l’Ermitage à Saint-Gilles-les-Bains. Baptême de plongée dans le lagon, visites du sentier sous-marin ou encore initiation au paddle sont au programme.

2ème édition de Récifs en Fête

Un week-end de sensiblisation

Apprendre à connaître le lagon pour mieux le respecter et surtout le protéger. Ecosystème rare, les récifs coralliens qui constituent nos lagons sont riches en biodiversité mais aussi très fragiles. 3 500 espèces animales et végétales y vivent. A La Réunion, comme ailleurs, les récifs sont malades et l’homme n’y est pas étranger.Reportage de Hubert Debeux.A l’occasion de cette 2ème édition de Récifs en fête, la Réserve naturelle marine de La Réunion et ses partenaires veulent ainsi faire découvrir au public, de façon ludique, les enjeux autour de nos récifs et comment trouver sa place dans ce milieu.Des activités et des animations sont ainsi proposées gratuitement de 10h à 17h durant ce week-end.